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"Lamentamos la falta de empatía": una falsa llamada movilizó a bomberos entrerrianos a un presunto accidente

Una comunicación al Hospital San Benjamín de Colón alertó sobre un supuesto choque con personas atrapadas en el kilómetro 130 de la Ruta Nacional 14. Tras un amplio operativo, los rescatistas comprobaron que el siniestro nunca existió.

12 de Septiembre de 2026
Bomberos de Colón y de Concepción del Uruguay se movilizaron en vano tras un presunto accidente
Bomberos de Colón y de Concepción del Uruguay se movilizaron en vano tras un presunto accidente

Una comunicación al Hospital San Benjamín de Colón alertó sobre un supuesto choque con personas atrapadas en el kilómetro 130 de la Ruta Nacional 14. Tras un amplio operativo, los rescatistas comprobaron que el siniestro nunca existió.

Un importante despliegue de emergencia se activó este sábado por la mañana en la Autovía Nacional 14, luego de que un llamado telefónico al Hospital San Benjamín de Colón advirtiera sobre un presunto accidente con personas atrapadas dentro de un vehículo.

Hospital San Benjam&iacute;n de Col&oacute;n
Hospital San Benjamín de Colón

 

La alerta fue recibida alrededor de las 7:50 y motivó la inmediata salida de los Bomberos Voluntarios de Colón, mientras que también se solicitó el apoyo del cuartel de Concepción del Uruguay, que acudió con dos móviles hacia la zona indicada.

Recorrieron 12 kilómetros y no encontraron ningún siniestro

 

Según informaron los bomberos, los equipos de rescate inspeccionaron el tramo comprendido entre los kilómetros 130 y 142 de la autovía, pero no hallaron ningún vehículo siniestrado ni personas que requirieran asistencia.

 

Con el paso de los minutos, quedó confirmado que la denuncia había sido falsa, pese a que había generado la movilización de recursos humanos y materiales de dos cuarteles entrerrianos.

El fuerte mensaje de los bomberos

 

Tras el operativo, desde el cuartel de Concepción del Uruguay expresaron su malestar por las consecuencias que generan este tipo de llamados.

Hospital San Benjam&iacute;n de Col&oacute;n
Hospital San Benjamín de Colón

 

Lamentamos la falta de empatía y educación que lleva a movilizar recursos y arriesgar la vida de los bomberos en el trayecto por llegar a auxiliar”, manifestaron.

 

Los servidores públicos recordaron que cada salida de emergencia implica exponer al personal y a los vehículos de rescate, además de dejar temporalmente comprometida la capacidad de respuesta ante incidentes reales en la región.

Temas:

Bomberos Voluntarios falsa llamada Accidente
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