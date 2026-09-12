"Lamentamos la falta de empatía": una falsa llamada movilizó a bomberos entrerrianos a un presunto accidente

Bomberos de Colón y de Concepción del Uruguay se movilizaron en vano tras un presunto accidente

Un importante despliegue de emergencia se activó este sábado por la mañana en la Autovía Nacional 14, luego de que un llamado telefónico al Hospital San Benjamín de Colón advirtiera sobre un presunto accidente con personas atrapadas dentro de un vehículo.

Hospital San Benjamín de Colón

La alerta fue recibida alrededor de las 7:50 y motivó la inmediata salida de los Bomberos Voluntarios de Colón, mientras que también se solicitó el apoyo del cuartel de Concepción del Uruguay, que acudió con dos móviles hacia la zona indicada.

Recorrieron 12 kilómetros y no encontraron ningún siniestro

Según informaron los bomberos, los equipos de rescate inspeccionaron el tramo comprendido entre los kilómetros 130 y 142 de la autovía, pero no hallaron ningún vehículo siniestrado ni personas que requirieran asistencia.

Con el paso de los minutos, quedó confirmado que la denuncia había sido falsa, pese a que había generado la movilización de recursos humanos y materiales de dos cuarteles entrerrianos.

El fuerte mensaje de los bomberos

Tras el operativo, desde el cuartel de Concepción del Uruguay expresaron su malestar por las consecuencias que generan este tipo de llamados.

Hospital San Benjamín de Colón

“Lamentamos la falta de empatía y educación que lleva a movilizar recursos y arriesgar la vida de los bomberos en el trayecto por llegar a auxiliar”, manifestaron.

Los servidores públicos recordaron que cada salida de emergencia implica exponer al personal y a los vehículos de rescate, además de dejar temporalmente comprometida la capacidad de respuesta ante incidentes reales en la región.