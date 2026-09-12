TC en San Luis: Werner clasificó tercero bajo la lluvia y Di Palma se quedó con la “pole”

El entrerriano Mariano Werner clasificó tercero en San Luis y fue el mejor representante de los 13 pilotos que disputan la Copa de Oro. Luis José Di Palma dominó una clasificación marcada por lluvia, frío y hasta nieve intermitente.
Mariano Werner clasificó tercero en San Luis durante una complicada jornada del Turismo Carretera, disputada este sábado bajo la lluvia en el autódromo Rosendo Hernández. El piloto entrerriano quedó a 0s676 de Luis José Di Palma, quien consiguió la “pole position” en el inicio de la Copa de Oro 2026.
El arrecifeño marcó un tiempo de 1m44s379 con el Toyota Camry del RUS Med Team y superó por 0s298 a Julián Santero, segundo con el BMW M4. Werner completó los tres primeros lugares al mando de su Ford Mustang.
La clasificación estuvo condicionada por un escenario climático particular, con bajas temperaturas, alta humedad, lluvia y episodios de nieve. Di Palma integró el segundo cuarto, que fue el primero en salir a pista, y aprovechó las mejores condiciones del trazado de 4.500 metros.
Werner fue el mejor de la Copa de Oro
Los 13 pilotos clasificados a la Copa de Oro salieron a pista en el último turno, cuando las condiciones habían empeorado por el incremento de la lluvia. Werner fue el único integrante del “play-off” que logró ubicarse entre los principales protagonistas de la clasificación.
“Fue una buena clasificación. Entiendo que el primer grupo que salió a girar fue el mejor porque luego empezó a llover más”, explicó el piloto entrerriano después de finalizar tercero.
El representante de Paraná terminó además 2s002 por delante de Otto Fritzler, con Mercedes-Benz CLE 53, quien fue el segundo mejor clasificado entre los competidores que disputan la Copa de Oro.
Di Palma volvió a lograr una “pole” después de nueve años
Para Di Palma, que ocupa el 21º lugar del campeonato y no consiguió clasificarse al “play-off”, el resultado significó su regreso a una “pole position” en el TC después de casi nueve años. La anterior había sido el 18 de noviembre de 2017 en Comodoro Rivadavia.
El arrecifeño alcanzó así su sexta “pole” en 185 clasificaciones dentro de la categoría y la primera con Toyota, ya que las cinco anteriores habían sido obtenidas al volante de un Torino.
“Estoy súper contento. Venimos de un par de carreras con problemas ajenos a nosotros y mala suerte, aunque no creo mucho en ella, y somos merecedores de esto. Estamos para este tipo de resultados y no tenemos que dudar de nosotros”, expresó Di Palma.
Cómo continuará la actividad del TC
El piloto también destacó el significado personal del resultado. “Esta ‘pole’ tiene un significado muy especial porque fue una semana muy difícil en lo personal: hoy nos dio una manito el amigo Rubén (Bulla), que era mi hincha Nº 1”, señaló.
Por su parte, Santero consiguió su segundo mejor resultado clasificatorio de la temporada al finalizar segundo, solamente por detrás de la “pole” que había logrado en Viedma.
La actividad del Turismo Carretera continuará este domingo con las tres series clasificatorias, previstas para las 10.55, 11.20 y 11.45. Cada una tendrá seis vueltas, con las últimas cinco cronometradas, antes de la competencia final en el Rosendo Hernández.