River empata 1 a 1 con Atlético Tucumán de visitante por el Torneo Clausura

River empata 1 a 1 con Atlético Tucumán como visitante por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio intenta prolongar su racha positiva y meterse entre los clasificados a los playoffs.
River empata 1 a 1 con Atlético Tucumán este sábado en el estadio Monumental José Fierro, por la novena jornada del Torneo Clausura. El encuentro comenzó a las 17.30 y cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano.
El desarrollo del partido:
37' ST: ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!
Clever Ferreira se levantó en las alturas a la salida de un tiro libre para encajar un cabezazo a quemarropa y convertir el 1-1 ante River Plate.
FERREIRA EMPATÓ EL PARTIDO ANTE RIVER
Un gran centro de Godoy para que el jugador de Atlético meta un gran cabezazo para el 1-1 de Atlético.
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29' ST: El palo salvó a River
Alexis Canelo remató ante la marca de varios defensores del Millonario, pero el poste del arco de Santiago Beltrán le negó el empate.
EL PALO LE NEGÓ EL GOL A CANELO El jugador de Atlético Tucumán la agarró de aire y se perdió el empate ante River. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Y35Xpi9E1Z— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
20' ST: Buen tiro libre de Thiago Almada
El futbolista de River se hizo cargo de la pelota parada frente al arco. Intentó buscar el palo del arquero, pero el remate se fue apenas desviado.
DE TIRO LIBRE, ALMADA TUVO EL SEGUNDO PARA RIVER El mediocampista del Millonario y una buena ejecución que se fue cerca del palo. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ezd6igFQYy— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
12' ST: River y Atlético Tucumán no generar situaciones
El Millonario controla el partido y busca estirar la ventaja pero no logra llegar con claridad al arco del local. Por su parte, el Decano intenta hacer daño cada vez que puede recuperar la posesión.
Comenzó el segundo tiempo
River y Atlético Tucumán juegan los últimos 45 minutos.
Terminó el primer tiempo
River le gana 1-0 a Atlético Tucumán. Tobías Andrada anotó el tanto del Millonario, mientras que el Decano sufrió la expulsión de Franco Nicola.
34' PT: River busca el segundo
El Millonario controla el partido pero no tiene precisión en los últimos metros. Por su parte, Atlético, quiere sorprender con alguna corrida o ataques más directos.
25' PT: Insólito cruce entre Falcioni y Acuña
El entrenador de Atlético Tucumán protestó por una falta y se metió dentro del campo de juego. Sin embargo, el partido continuó y el lateral de River se frenó justo a tiempo para evitar chocarlo. Ambos terminaron abrazándose y riéndose por la insólita situación.
EL ABRAZO ENTRE ACUÑA Y FALCIONI El Huevo se abrazó con el DT de Atlético Tucumán luego de una falta que cometió el jugador de River. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2vW0Jfu6hd— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
21' PT: Gol de River: Tobías Andrada marcó el 1-0 ante Atlético Tucumán
Tras una buena jugada colectiva, el volante apareció en el área para definir de primera tras una pase de Thiago Almada.
PRIMER GOL DE TOBÍAS ANDRADA CON LA CAMISETA DE RIVER: el Millonario le gana 1-0 a Atlético Tucumán. pic.twitter.com/15MBDVJK34— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026
12' PT: Expulsado Franco Nicola en Atlético Tucumán
El jugador de Atlético Tucumán fue con la pierna arriba a buscar una pelota y le pegó en el pecho a Lucas Mártinez Quarta. El árbitro le mostró la tarjeta roja de inmediato.
ROJA A NICOLA POR ESTA INFRACCIÓN A MARTÍNEZ QUARTA: ¿QUÉ TE PARECIÓ? pic.twitter.com/J6r9XV81oO— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026
5' PT: River controla el partido
El Millonario llegó al compromiso con dos victorias consecutivas desde el debut de Leonardo Ponzio como entrenador y con el objetivo de seguir escalando posiciones para ingresar en zona de clasificación a los playoffs.
Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, inició la fecha en el cuarto lugar de la Zona B y con posibilidades de acercarse al líder Argentinos Juniors.
Los equipos para el partido
River salió con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.
El Decano formó con Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.