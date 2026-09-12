El salario real del sector privado cayó 3% en un año y la mitad cobra menos de $1.385.000

El salario real del sector privado acumuló una caída interanual del 2,8% en junio y los datos preliminares anticiparon otro retroceso en julio. La mitad de los trabajadores registrados percibió menos de $1.385.000 de bolsillo, según una estimación basada en datos oficiales.
El salario real del sector privado acumuló en junio una caída del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que la mitad de los trabajadores registrados percibió menos de $1.385.000 de bolsillo. Los datos oficiales mostraron que los ingresos continuaron sin recuperar poder adquisitivo pese a la desaceleración de la inflación.
Según informó la Secretaría de Trabajo a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la remuneración promedio de los asalariados formales privados se mantuvo sin variaciones reales durante junio respecto de mayo. Sin embargo, al ampliar la comparación a los últimos 12 meses, registró una contracción del 2,8%.
La pérdida resultó todavía mayor frente al máximo alcanzado durante la actual gestión nacional: respecto de febrero de 2025, el salario real retrocedió 4,2%. En comparación con noviembre de 2023, último mes completo de la administración anterior, la variación fue negativa en 0,8%.
Los datos de julio anticiparon otra caída
La información provisoria correspondiente a julio mostró que la tendencia negativa habría continuado. Según el relevamiento oficial, los salarios registrados del sector privado experimentaron una nueva caída real mensual del 1,1%.
Desde la Secretaría de Trabajo señalaron además una diferencia entre lo acordado en las paritarias y los ingresos que finalmente reciben los empleados. “En los últimos meses, la dinámica de los salarios determinados en la negociación colectiva es superior a la de los salarios efectivos declarados en el sistema de seguridad social, un escenario inverso a lo observado durante los últimos dos años”, explicaron.
El panorama, además, presentó fuertes diferencias entre las actividades económicas. Mientras algunos sectores consiguieron incrementar sus remuneraciones por encima de la inflación, otros acumularon pérdidas de poder adquisitivo.
Qué sectores perdieron más poder adquisitivo
Entre las actividades con mayores caídas salariales reales se ubicaron Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un retroceso acumulado del 4,3%; Comercio, con una baja del 3%; y Salud, donde la disminución alcanzó el 2,7%.
En el extremo opuesto se encontraron Hotelería y restaurantes, con una mejora real del 11,8%; Servicios comunitarios, sociales y personales, con un incremento del 7,6%; y Servicios empresariales e inmobiliarios, con un avance del 6,9%.
En la industria, en tanto, el poder adquisitivo se mantuvo prácticamente estable. Sin embargo, el sector experimentó un fuerte ajuste en términos de empleo: desde fines de 2023 perdió alrededor de 88.500 puestos de trabajo. El dato adquiere relevancia debido al peso que tienen la industria y el comercio dentro del empleo privado registrado.
La mitad cobró menos de $1.385.000 de bolsillo
Otro de los datos que reflejó la situación de los ingresos estuvo relacionado con la distribución salarial. De acuerdo con el SIPA, el 50% de los trabajadores registrados del sector privado tuvo en junio una remuneración bruta inferior a $1.668.430.
Al descontar los aportes correspondientes, el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, estimó que ese nivel equivalió a un salario de bolsillo inferior a $1.385.000 para la mitad de los asalariados formales privados.
La cifra quedó por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia integrada por dos adultos y dos niños en edad escolar. Durante junio, esa canasta había alcanzado aproximadamente los $1.531.473 y, para agosto, ya había superado los $1,6 millones.
Las dificultades para recuperar los salarios
Sobre las perspectivas para los próximos meses, el economista de la consultora Equilibra Gonzalo Carrera advirtió sobre las dificultades para lograr una recuperación sostenida. “Para adelante, cuesta ver cómo se puede recuperar el salario si no mejora la productividad en los sectores no primarios que emplean al 93% del empleo privado formal. En algún momento el largo plazo llega y esto importa”, señaló.
Desde la consultora C-P también plantearon que la desaceleración de los precios no estuvo acompañada por una recomposición general de los ingresos. “A diferencia del pasado, la desinflación no trae recuperaciones reales”, indicaron en un informe reciente.
Según el análisis de la firma dirigida por Pablo Moldovan y Federico Pastrana, la utilización de sumas fijas permitió mejoras puntuales, pero produjo resultados diferentes según cada actividad. “La generalización de las sumas fijas permiten recuperaciones esporádicas y heterogéneas entre los sectores, dependiendo de la realidad de cada paritaria”, explicaron.
Paritarias, inflación y sumas fijas
La consultora sostuvo además que “la política salarial sigue siendo una pieza clave en la política antiinflacionaria del Gobierno” y señaló que los límites aplicados sobre las negociaciones colectivas se modificaron a medida que evolucionaron los precios.
En ese sentido, indicaron que el techo de las paritarias pasó de ubicarse entre 1% y 1,5% durante el segundo semestre de 2025 a alrededor del 2% en 2026, aunque remarcaron que los acuerdos porcentuales no consiguieron generar una recuperación sostenida por encima de la inflación.
Ante ese escenario, las sumas fijas ganaron protagonismo dentro de las negociaciones salariales, publicó Ámbito. De acuerdo con el análisis privado, este mecanismo produjo recomposiciones diferentes entre actividades y amplió las disparidades existentes.
Los últimos datos oficiales mostraron así un mercado laboral en el que la desaceleración inflacionaria todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.