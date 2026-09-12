La Comisión Vecinal 19 de Septiembre organiza una nueva Peña y Baile en Paraná

La Peña y Baile de la Comisión Vecinal 19 de Septiembre tendrá este sábado su tercera edición en el Club Tiro Federal de Paraná. La propuesta comenzará a las 21 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, con música, gastronomía y baile.

Desde la organización, explicaron a Elonce que la iniciativa busca recuperar el espíritu de las tradicionales celebraciones barriales. "Es una peña a la cual le hemos puesto una impronta bien barrial, familiar, de amigos y vecinos", destacaron.

(Elonce)

La programación contará con artistas en vivo y posteriormente un DJ para continuar con el baile. La música será variada e incluirá folclore, tango, pasodoble, fusiones y cumbia, con una propuesta pensada especialmente para compartir entre vecinos y familias de diferentes edades.

Entradas accesibles y cupos limitados

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000, mientras que en la puerta costarán $7.000. La capacidad es limitada, con un aforo máximo de aproximadamente 200 personas, aunque los organizadores señalaron que procuran trabajar con una cantidad menor para garantizar mayor comodidad.

(Elonce)

También habrá una propuesta gastronómica con choripanes, pizzas y bebidas. "Los precios son muy accesibles", remarcaron desde la comisión vecinal, que destacó el acompañamiento recibido por parte de vecinos, comerciantes, emprendedores, músicos y bailarines para concretar el encuentro.

"Creo que hemos recuperado algo que le faltaba a Paraná, que son precisamente las peñas y los bailes de barrio", expresaron a Elonce. Para reservar entradas o consultar por disponibilidad, los interesados pueden comunicarse al 3434759354.