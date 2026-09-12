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Haciendo Comunidad Música y encuentro barrial

La Comisión Vecinal 19 de Septiembre organiza una nueva Peña y Baile en Paraná

La tercera edición será este sábado desde las 21 horas en el Club Tiro Federal de Paraná. Habrá artistas en vivo, DJ, comidas típicas y diferentes géneros musicales. Las entradas anticipadas cuestan $6.000.

12 de Septiembre de 2026
Nueva Peña y Baile de la Comisión Vecinal 19 de Septiembre.
Nueva Peña y Baile de la Comisión Vecinal 19 de Septiembre. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La tercera edición será este sábado desde las 21 horas en el Club Tiro Federal de Paraná. Habrá artistas en vivo, DJ, comidas típicas y diferentes géneros musicales. Las entradas anticipadas cuestan $6.000.

La Peña y Baile de la Comisión Vecinal 19 de Septiembre tendrá este sábado su tercera edición en el Club Tiro Federal de Paraná. La propuesta comenzará a las 21 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, con música, gastronomía y baile.

 

Desde la organización, explicaron a Elonce que la iniciativa busca recuperar el espíritu de las tradicionales celebraciones barriales. "Es una peña a la cual le hemos puesto una impronta bien barrial, familiar, de amigos y vecinos", destacaron.

 

(Elonce)
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La programación contará con artistas en vivo y posteriormente un DJ para continuar con el baile. La música será variada e incluirá folclore, tango, pasodoble, fusiones y cumbia, con una propuesta pensada especialmente para compartir entre vecinos y familias de diferentes edades.

 

 

Entradas accesibles y cupos limitados

 

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000, mientras que en la puerta costarán $7.000. La capacidad es limitada, con un aforo máximo de aproximadamente 200 personas, aunque los organizadores señalaron que procuran trabajar con una cantidad menor para garantizar mayor comodidad.

 

(Elonce)
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También habrá una propuesta gastronómica con choripanes, pizzas y bebidas. "Los precios son muy accesibles", remarcaron desde la comisión vecinal, que destacó el acompañamiento recibido por parte de vecinos, comerciantes, emprendedores, músicos y bailarines para concretar el encuentro.

 

"Creo que hemos recuperado algo que le faltaba a Paraná, que son precisamente las peñas y los bailes de barrio", expresaron a Elonce. Para reservar entradas o consultar por disponibilidad, los interesados pueden comunicarse al 3434759354.

 

La Comisión Vecinal 19 de Septiembre organiza la Gran Peña y Baile en el Club Tiro Federal

 

 

Temas:

Comisión vecinal Paraná Peña Vecinal 19 de septiembre
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