 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Lady Gaga fue madre por primera vez y mantiene en reserva los detalles del nacimiento

La noticia trascendió luego de que la cantante fuera fotografiada en California cargando a un bebé junto a su pareja. Por el momento, ninguno de los dos realizó un anuncio oficial y tampoco se conocen el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento.

12 de Septiembre de 2026
Lady Gaga.
Lady Gaga.

La noticia trascendió luego de que la cantante fuera fotografiada en California cargando a un bebé junto a su pareja. Por el momento, ninguno de los dos realizó un anuncio oficial y tampoco se conocen el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento.

Lady Gaga se habría convertido en madre por primera vez junto a su pareja, el empresario Michael Polansky. La noticia fue reportada por medios estadounidenses como Page Six y People, luego de que la artista fuera fotografiada caminando por California mientras llevaba a un bebé en brazos.

 

Las imágenes mostraron a la cantante de 40 años con un look informal y anteojos oscuros, mientras Polansky caminaba a su lado con buzo y gorra. La aparición generó sorpresa debido al perfil reservado que ambos mantuvieron durante los últimos meses respecto de su vida privada.

 

 

Hasta el momento, la pareja no realizó una comunicación oficial sobre el nacimiento. Tampoco trascendieron datos sobre el nombre o el sexo del bebé ni la fecha exacta en que habría ocurrido el nacimiento.

 

Lady Gaga había contado su deseo de ser madre

 

En distintas entrevistas de los últimos años, Lady Gaga había manifestado públicamente su intención de formar una familia. “Realmente quiero ser mamá. Ese es el mayor plan que tengo”, había expresado durante una conversación con Access Hollywood.

 

La artista también reconoció que atravesó dudas antes de dar ese paso. “A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto”, había señalado al hablar sobre sus expectativas personales.

 

 

En marzo de 2025 volvió sobre el tema durante una entrevista con The New York Times. Allí aseguró que estaba “emocionada” por la posibilidad de convertirse en madre y explicó que una de sus prioridades era permitir que sus futuros hijos pudieran elegir su propio camino sin quedar condicionados por su fama.

 

La relación de Lady Gaga y Michael Polansky

 

Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación a finales de 2019 y fueron vistos públicamente juntos por primera vez durante las celebraciones de Año Nuevo en Las Vegas y posteriormente en el Super Bowl de Miami. Después de más de cuatro años de noviazgo, confirmaron su compromiso en 2024.

 

 

Polansky, de 42 años, es empresario e inversor tecnológico, graduado de Harvard y actualmente se desempeña como CEO de The Parker Group. Con el avance de la relación también comenzó a participar de algunos proyectos profesionales de la cantante.

 

La artista contó en distintas oportunidades que su pareja la alentó a reencontrarse con la música pop y colaboró en la composición y producción de canciones de su disco Mayhem. Ahora, las imágenes difundidas en Estados Unidos abrieron una nueva etapa en la vida de Lady Gaga, aunque la pareja mantiene por el momento el nacimiento alejado de los anuncios públicos.

Temas:

lady gaga Madre nacimiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso