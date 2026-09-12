Lady Gaga fue madre por primera vez y mantiene en reserva los detalles del nacimiento

Lady Gaga se habría convertido en madre por primera vez junto a su pareja, el empresario Michael Polansky. La noticia fue reportada por medios estadounidenses como Page Six y People, luego de que la artista fuera fotografiada caminando por California mientras llevaba a un bebé en brazos.

Las imágenes mostraron a la cantante de 40 años con un look informal y anteojos oscuros, mientras Polansky caminaba a su lado con buzo y gorra. La aparición generó sorpresa debido al perfil reservado que ambos mantuvieron durante los últimos meses respecto de su vida privada.

Hasta el momento, la pareja no realizó una comunicación oficial sobre el nacimiento. Tampoco trascendieron datos sobre el nombre o el sexo del bebé ni la fecha exacta en que habría ocurrido el nacimiento.

Lady Gaga había contado su deseo de ser madre

En distintas entrevistas de los últimos años, Lady Gaga había manifestado públicamente su intención de formar una familia. “Realmente quiero ser mamá. Ese es el mayor plan que tengo”, había expresado durante una conversación con Access Hollywood.

La artista también reconoció que atravesó dudas antes de dar ese paso. “A veces también estoy en una especie de guerra conmigo misma mientras me preparo para, con suerte, convertirme en madre pronto”, había señalado al hablar sobre sus expectativas personales.

En marzo de 2025 volvió sobre el tema durante una entrevista con The New York Times. Allí aseguró que estaba “emocionada” por la posibilidad de convertirse en madre y explicó que una de sus prioridades era permitir que sus futuros hijos pudieran elegir su propio camino sin quedar condicionados por su fama.

La relación de Lady Gaga y Michael Polansky

Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación a finales de 2019 y fueron vistos públicamente juntos por primera vez durante las celebraciones de Año Nuevo en Las Vegas y posteriormente en el Super Bowl de Miami. Después de más de cuatro años de noviazgo, confirmaron su compromiso en 2024.

Polansky, de 42 años, es empresario e inversor tecnológico, graduado de Harvard y actualmente se desempeña como CEO de The Parker Group. Con el avance de la relación también comenzó a participar de algunos proyectos profesionales de la cantante.

La artista contó en distintas oportunidades que su pareja la alentó a reencontrarse con la música pop y colaboró en la composición y producción de canciones de su disco Mayhem. Ahora, las imágenes difundidas en Estados Unidos abrieron una nueva etapa en la vida de Lady Gaga, aunque la pareja mantiene por el momento el nacimiento alejado de los anuncios públicos.