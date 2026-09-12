Flores, brindis y complicidad: así celebró Emilia Mernes el cumpleaños de su mamá

Emilia Mernes abrió una pequeña ventana a su intimidad familiar al compartir imágenes del cumpleaños de Gabriela, su mamá. La cantante, que suele mantener este aspecto de su vida lejos de la exposición pública, publicó distintas postales de una celebración marcada por la decoración, la cena y numerosos gestos de complicidad.

El encuentro se realizó en un restaurante de ambiente cálido, con iluminación tenue y una mesa especialmente preparada para la ocasión. Flores en tonos rojos y naranjas ocuparon un lugar central en la decoración, acompañadas por los platos servidos y las copas dispuestas para los invitados.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una bebida preparada especialmente para Gabriela. Sobre la espuma del cóctel podía leerse “Feliz cumple Gabriela”, mientras que una flor rosa completaba la presentación. La madre de Emilia Mernes posó sonriente con la copa frente a la cámara.

Las postales familiares que compartió Emilia Mernes

La artista también mostró una imagen de su mamá junto a un hombre mayor, mientras otra persona los fotografiaba durante la cena. Las distintas postales permitieron ver parte de una celebración familiar que transcurrió lejos de los grandes eventos y producciones habituales del espectáculo.

Otra de las fotografías retrató a Emilia Mernes dentro de un ascensor, frente al espejo, mientras su madre y su padre la besaban en cada mejilla. La escena fue una de las muestras más claras del vínculo cercano que la cantante mantiene con su familia.

La secuencia incluyó además un momento entre madre e hija en plena mesa. Emilia apareció de espaldas mientras le retocaba el maquillaje de los labios a Gabriela con un delineador, quien acompañó la situación con una sonrisa.

El mensaje que Emilia le dedicó a su mamá

Junto con las fotografías, Emilia Mernes dejó un breve mensaje para la cumpleañera: “Feliz cumple para mi todo, te amo mami”. La frase acompañó una publicación que contrastó con la reserva que habitualmente mantiene respecto de su círculo familiar.

La aparición de Gabriela en las redes de la cantante tiene un carácter poco habitual, ya que Emilia suele limitar las imágenes y referencias sobre su vida privada. Por eso, el álbum del cumpleaños rápidamente despertó interés entre sus seguidores.

Esta vez, Emilia Mernes eligió dejar de lado por un momento su actividad artística para mostrar una celebración familiar atravesada por pequeños detalles: flores, una cena, un cóctel personalizado y escenas espontáneas junto a sus padres.