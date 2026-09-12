Crespo endurece las multas por pastos altos: las sanciones podrían llegar a $11 millones

El Concejo Deliberante de Crespo aprobó una nueva ordenanza que endurece las sanciones para propietarios u ocupantes de terrenos con pastos altos, residuos o signos de abandono. Para las infracciones consideradas muy graves, las multas podrán alcanzar el equivalente a 5.000 litros de nafta súper, una suma que puede rondar los $11 millones según el valor utilizado como referencia al momento de la sentencia.

La normativa fue sancionada por mayoría, con nueve votos afirmativos, una abstención y un concejal ausente. El nuevo régimen busca precisar las responsabilidades sobre el mantenimiento de los inmuebles y simplificar los procedimientos de intimación y cobro ante incumplimientos.

Las disposiciones alcanzan a propietarios, poseedores o tenedores de terrenos baldíos, inmuebles edificados, obras en construcción y propiedades habitadas o deshabitadas ubicadas dentro de la jurisdicción municipal.

Qué se considera una infracción en Crespo

La ordenanza establece la obligación de mantener permanentemente limpio y desmalezado el sector comprendido entre la línea de edificación privada y el límite de la calle, incluyendo la vereda y el espacio correspondiente al arbolado público.

En Crespo se considerará infracción cuando la maleza, el pastizal o la vegetación sin controlar supere los 30 centímetros de altura. También se contemplarán la existencia de microbasurales, chatarras, objetos abandonados, escombros o materiales de demolición, según informó Estación Plus.

La normativa incorpora además cualquier condición que pueda afectar la higiene, la seguridad o la salubridad pública. Cuando el propietario haya fallecido, la intimación podrá alcanzar a herederos declarados o al administrador de la sucesión, mientras que en propiedades alquiladas el municipio también podrá notificar directamente al ocupante.

Cómo será el procedimiento antes de aplicar una multa

Las actuaciones podrán iniciarse por una denuncia ciudadana o mediante una inspección realizada de oficio. Una vez constatada la situación, los inspectores municipales labrarán un acta y se notificará al responsable para que regularice el inmueble.

El involucrado contará con cinco días hábiles para realizar un descargo y ofrecer pruebas ante el Juzgado de Faltas. Si demuestra que efectuó la limpieza y el saneamiento dentro del plazo otorgado, podrá quedar eximido de la multa, aunque en determinados casos podrá corresponder un arancel administrativo.

En caso de que la irregularidad no sea subsanada, el expediente continuará hasta una resolución del Juzgado de Faltas. La gravedad se determinará según la superficie afectada, la altura del pastizal y la existencia de residuos, riesgo sanitario o peligro de incendio.

Multas de hasta 5.000 litros de nafta

Para los terrenos baldíos de Crespo, la multa se calculará tomando el equivalente al precio de un litro de nafta súper grado dos por cada metro cuadrado de superficie que se encuentre en infracción.

En los terrenos edificados o en construcción habrá una escala gradual. Las faltas leves podrán recibir sanciones equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta; las graves, entre 501 y 2.000 litros; y las muy graves, entre 2.001 y 5.000 litros.

El importe definitivo dependerá del valor del litro de nafta súper correspondiente a la última licitación de compra municipal vigente cuando se dicte la sentencia. La ordenanza también prevé incrementos por reincidencia dentro de los 24 meses, que comenzarán en un 10% y podrán llegar hasta un adicional del 50%.

También habrá sanciones por los residuos del desmalezado

La normativa establece además obligaciones una vez realizado el corte. Cuando los pastizales superen un metro de altura, el responsable dispondrá de 48 horas para reducir el material a tamaños manejables y colocarlo en bolsas resistentes y cerradas.

Esos residuos deberán dejarse en condiciones de ser retirados por el servicio de recolección de verdes, sin bloquear veredas ni calles. El incumplimiento de esta disposición también podrá generar una sanción económica.

Con este nuevo esquema, Crespo eleva considerablemente las penalidades para los casos de mayor abandono. Las sanciones máximas estarán atadas al precio de referencia de la nafta, por lo que su equivalencia exacta en pesos variará según el valor vigente cuando intervenga el Juzgado de Faltas.