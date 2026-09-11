A 25 años del 11-S: las historias de los cinco argentinos que nunca regresaron

El atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 dejó cinco víctimas argentinas: Sergio Villanueva, Pedro Grehan, Guillermo Alejandro Chalcoff, Gabriela Waisman y Mario Santoro. Cada uno había llegado a Nueva York por diferentes motivos y se encontraba en el lugar cuando se produjeron los ataques.

Oriundos de Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario, habían emigrado a Estados Unidos junto con sus familias o habían construido allí una nueva vida. Algunos trabajaban dentro del World Trade Center, mientras que otros ingresaron para colaborar con las tareas de emergencia.

El ataque provocó una conmoción mundial y modificó profundamente la percepción de seguridad de la sociedad estadounidense. Además del dolor de quienes perdieron familiares y amigos, millones de personas compartieron el duelo y el temor generado por los atentados.

Guillermo Chalcoff, incorporado años después a la lista

Guillermo Alejandro Chalcoff fue incorporado a la nómina de víctimas argentinas varios años después del atentado, debido a que su ciudadanía estadounidense había dificultado inicialmente su identificación.

🖤 A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center, en Nueva York. Minutos después, a las 9:03, el vuelo 175 golpeó la Torre Sur. pic.twitter.com/srTMg00DiC — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) September 11, 2026

Nacido en Buenos Aires, se había recibido en la Universidad de Buenos Aires y se había mudado a Nueva York con su esposa a mediados de la década de 1980. La posibilidad de emigrar surgió a partir de una propuesta de su suegro, quien tenía oficinas en esa ciudad.

Chalcoff tenía 41 años y trabajaba como desarrollador de sistemas para la consultora Marsh & McLennan. Sus oficinas se encontraban en los pisos alcanzados por el primer avión. Ninguno de los 358 empleados y contratistas presentes en ese sector consiguió sobrevivir. Era padre de Brian y Eric, quienes tenían siete y nueve años.

Pedro Grehan y una despedida inesperada

Pedro Grehan había visitado Buenos Aires en agosto de 2001, apenas unas semanas antes del atentado. En aquella oportunidad se despidió de sus padres y de sus ocho hermanos sin imaginar que sería el último encuentro.

"Torres Gemelas": Porque se cumplen 25 años desde los atentados en la ciudad de Nueva York pic.twitter.com/zxhC30ZT0e — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 11, 2026

Oriundo de San Isidro, había intentado establecerse en Nueva York en 1997, aunque inicialmente no lo consiguió. Tiempo después regresó junto con su esposa y sus tres hijos, que tenían entre cinco y nueve años.

Trabajaba en la firma financiera Cantor Fitzgerald. Sus hijos habían comenzado las clases en una nueva escuela el lunes 10 de septiembre. Tras el ataque, seis de sus nueve hermanos viajaron a Nueva York para participar de la búsqueda. Después de más de diez días, comprendieron que no había sobrevivido.

Gabriela Waisman y los últimos llamados

Gabriela Waisman había nacido en el barrio porteño de Caballito y vivía en Nueva York desde los seis años. Tenía 33 años y se encontraba de visita en el piso 106 de la Torre Norte para realizar una presentación en representación de Sybase, la empresa de software en la que trabajaba.

Había estudiado Psicología en Queen’s College y residía a unos 40 minutos en automóvil de su lugar habitual de trabajo, ubicado a nueve cuadras de las Torres Gemelas.

Después de las explosiones logró comunicarse por teléfono con su familia. Durante una de esas conversaciones les contó que tenía dificultades para respirar. Cerca de las 9 dejaron de tener noticias de ella.

Mario Santoro: “Me van a necesitar”

Mario Santoro había nacido en Rosario y emigró a Estados Unidos cuando era niño, acompañado por sus padres y su hermano. Al momento del atentado tenía 28 años, estaba en pareja con una joven estadounidense y era padre de Sofía, una niña de dos años.

Una operación con 2.977 drones iluminó el cielo de #NuevaYork en memoria de las víctimas del 11-S. Cada luz representó una vida perdida y la formación llegó a recrear la silueta de las Torres Gemelas. La instalación fue producida por Sky Elements, con apoyo de la New York… pic.twitter.com/x4QYZav2XR — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) September 11, 2026

Trabajaba como técnico en emergencias médicas del Presbyterian Hospital. Aquel martes se encontraba de franco cuando observó desde su vivienda, situada a pocas cuadras del World Trade Center, una gran columna de humo.

“Me voy para allá, me van a necesitar”, expresó antes de dirigirse hacia las torres. Luego se comunicó con un compañero de ambulancia y le pidió que lo esperara en uno de los ingresos. Nunca regresó a su casa.

Sergio Villanueva, el bombero que volvió al servicio

Sergio Villanueva había nacido en Bahía Blanca el 4 de julio de 1968. Cuando tenía dos años, sus padres, Ángelo y Delia, se trasladaron con sus hijos a Nueva York en busca de mejores oportunidades económicas.

La familia se instaló en Queens, donde abrió un restaurante. En ese mismo barrio Sergio conoció a Tanya, su novia, con quien posteriormente inauguró un negocio de regalos.

Después de trabajar durante siete años como oficial antidrogas, Villanueva se incorporó al cuerpo de bomberos. El 11 de septiembre había terminado su turno a las 8, unos 45 minutos antes de que el primer avión se estrellara contra la Torre Norte.

Pese a encontrarse fuera de servicio, regresó para colaborar con el operativo e ingresó al edificio después del impacto del segundo avión contra la Torre Sur. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Durante 28 días consecutivos, período considerado como el máximo posible de supervivencia entre los escombros, Tanya llamó a una línea destinada a las familias de los bomberos. También recorrió la ciudad junto con la madre y la hermana de Sergio, aferradas a la esperanza de encontrarlo.

Show de drones en homenaje a las víctimas

A unas horas de cumplirse 25 años del atentando del 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York se volvió el escenario de un show homenaje para las víctimas de la tragedia. Organizado por sobrevivientes y familiares, el montaje contó con la colaboración de un estudio de diseño y un arquitecto para recrear a las míticas Torres Gemelas con 2977 luces.

#10Sep | El cielo de la ciudad de Nueva York 🇺🇸 volvió a proyectar la silueta arquitectónica del World Trade Center la noche de este miércoles a través de una intervención lumínica masiva que sirvió como antesala a la conmemoración del 25º aniversario de los atentados terroristas… pic.twitter.com/tv2yKocu17 — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 11, 2026

La proyección se desarrolló en la noche del miércoles y contó con la participación de artistas, productores, familiares, supervivientes y personal de las fuerzas que trabajó en la zona de lo que anteriormente era el World Trade Center, el complejo de edificios comerciales que fue derrumbado por el ataque en Manhattan.

El proyecto fue llamado “2977 luces sobre el puerto de Nueva York”. “Ayudé a diseñar las 2977 luces para honrar a los inocentes y a nuestros 343 héroes del Departamento de Bomberos de Nueva York", manifestó el exbombero Tim Brown, según declaraciones que recogió PR Newswire.