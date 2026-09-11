“Voy a cargar con esto toda mi vida”, dijo joven que atropelló y mató a una madre y su hija

El joven declaró en el juicio en su contra

El 21 de enero de 2025, se produjo un fatal accidente de tránsito en la ciudad de Rosario, donde perdieron la vida una mujer de 41 años y su hija de 17. Ambas eran oriundas de Córdoba y se encontraban de paseo al momento de la tragedia.

Agustín López Gagliasso, de 22 años, circulaba en un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera a la altura de Presidente Roca, cuando causó el choque donde murieron Tania Gandolfi y Agustina García.

El joven está siendo juzgado y declaró este jueves. Durante su exposición por Zoom desde la cárcel, se largó a llorar, asumió su responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a la familia de las víctimas.

“Voy a cargar con esto el resto de mi vida”, sostuvo frente a las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez.

Gagliasso está acusado de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves con dolo eventual. Para él se solicitaron 18 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir.

Qué dijo sobre el momento del choque

Al reconstruir lo sucedido el 21 de enero de 2025, contó que aceleró después de una discusión con un motociclista en la zona de Presidente Roca y Wheelwright.

“Se me cruza un pibe en una moto con el escape libre, me empieza a hacer ruido con el escape y me insulta”, relató. Según su versión, decidió acelerar para devolverle el insulto y luego perdió el control del Peugeot 206 al tomar una curva.

“Yo nunca pensé ‘y si choco a alguien, no me importa’, o ‘qué me importa lo que pase’”, aseguró. También dijo que recuerda “un chirrido muy fuerte de gomas y una sensación de peligro y de miedo”.

Después del impacto, afirmó que despertó en un hospital y que fue su abogado quien le explicó lo ocurrido. “Tu vida acaba de cambiar”, recordó que le dijo.

“Fue un error. Manejé mal, fui a una velocidad que no tenía que ir”, admitió. Luego dijo estar “arrepentidísimo” y cerró con un pedido de disculpas: “Quiero también pedir perdón a toda la familia. Aunque sé que es muy difícil, quiero pedir perdón de corazón”.

El juicio entra ahora en su etapa final. El veredicto está previsto para el próximo miércoles 18 de septiembre.