Tras el Día del Maestro, en septiembre habrá otro día sin clases y un feriado en Entre Ríos

Tras el asueto escolar de este viernes 11 de septiembre por el Día del Maestro, los estudiantes entrerrianos tendrán otras dos jornadas sin clases antes de finalizar el mes. Las fechas serán el lunes 21 de septiembre, por el Día del Estudiante, y el martes 29, cuando Entre Ríos conmemore a su santo patrono, San Miguel Arcángel.

El Calendario Escolar 2026 aprobado por el Consejo General de Educación (CGE) estableció al 21 de septiembre como Día del Estudiante y lo incorporó expresamente entre los recesos escolares previstos para el ciclo lectivo. Este año, la fecha cae lunes.

Además, el 21 de septiembre coincide tradicionalmente con la celebración del inicio de la primavera en Argentina. De esta manera, los alumnos no concurrirán a las aulas ese lunes y retomarán sus actividades habituales el martes 22.

Día del Estudiante

La primera de las dos fechas llegará apenas diez días después del Día del Maestro. El lunes 21 de septiembre no habrá clases por el Día del Estudiante, según lo determinado en el calendario oficial del CGE para todos los niveles y modalidades de la educación provincial.

A diferencia de un feriado nacional, la fecha aparece contemplada específicamente dentro de la organización del ciclo lectivo entrerriano. Por lo tanto, tendrá incidencia directa en la actividad de los establecimientos educativos.

El calendario provincial estableció que el ciclo lectivo 2026 que comenzó el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, concluirá el 18 de diciembre. Para el Nivel Superior, en tanto, el segundo cuatrimestre finalizará el 20 de noviembre.

Estudiantes celebran su día el 21 de septiembre

Por qué tampoco habrá clases el 29 de septiembre

La siguiente interrupción de las actividades llegará apenas ocho días después: el martes 29 de septiembre por la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia de Entre Ríos.

La fecha tiene carácter de feriado provincial permanente desde 1993. El Decreto Nº 4359 estableció el 29 de septiembre de cada año como feriado provincial por la celebración de San Miguel Arcángel y determinó que su aplicación sea optativa para el comercio y la industria.

Ese día, además de no haber clases, no habrá actividad en la administración pública ni en los bancos.

San Miguel Arcángel

Los feriados que quedan hasta fin de año

Después de septiembre, el calendario todavía tendrá varios feriados nacionales antes de finalizar 2026. El próximo será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha conmemorativa es el 20 de noviembre, se traslada al lunes 23 de noviembre, generando un fin de semana largo.

Diciembre concentrará las últimas jornadas especiales del año. El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción. Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado por Navidad.