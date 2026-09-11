Gualeguaychú amplía su red de alerta temprana por posibles crecidas vinculadas a El Niño

Gualeguaychú ampliará su sistema de monitoreo hídrico con la incorporación de cuatro nuevos sensores destinados a medir variaciones en los niveles de agua de distintos puntos de la cuenca. La medida forma parte de las acciones preventivas previstas ante los posibles efectos de El Niño durante los próximos meses.

El acuerdo fue firmado este jueves por el intendente Mauricio Davico y el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos. La iniciativa apunta a fortalecer el Sistema de Alerta Temprana que ya funciona en la ciudad y disponer de más información para evaluar eventuales crecidas.

Los nuevos equipos serán ubicados en Las Piedras, Puente El Cinto, la toma de agua y el arroyo Gualeyán. Con esos puntos adicionales se busca ampliar la cobertura territorial y contar también con dispositivos de respaldo si alguno de los sensores actuales queda fuera de servicio.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Los instrumentos medirán el nivel del agua mediante tecnología ultrasónica y estarán equipados con paneles solares, baterías y sistemas para la transmisión de información. Los datos serán recibidos por la Dirección de Defensa Civil de Gualeguaychú.

Esa información permitirá seguir de manera continua la evolución de los cursos de agua y detectar cambios que puedan anticipar situaciones de riesgo. Los registros serán incorporados a la red existente y tendrán carácter de información hidrológica de interés público.

Davico explicó que el seguimiento aguas arriba permite estimar con mayor anticipación el volumen que podría llegar hacia la ciudad. “En relación a eso, poder tomar decisiones concretas para prevenir”, señaló al referirse a la utilidad del sistema.

Qué tareas tendrá cada gobierno

La Provincia aportará los cuatro medidores y la asistencia técnica para su puesta en funcionamiento. También tendrá a su cargo el asesoramiento para configurar los equipos, incorporarlos a la red actual y capacitar al personal que operará el sistema.

El Municipio, en tanto, deberá realizar las obras necesarias en cada punto de instalación, garantizar la conectividad y hacerse cargo posteriormente del mantenimiento y conservación de los dispositivos.

Según lo previsto, la colocación comenzaría entre 10 y 15 días después de la recepción del equipamiento. Una vez operativos, los nuevos sensores permitirán sumar datos a los registros que actualmente utiliza Defensa Civil.

Preparación ante posibles efectos de El Niño

La ampliación del monitoreo se da en un contexto de atención sobre la evolución de El Niño, fenómeno que puede favorecer lluvias superiores a lo habitual en determinadas regiones, aunque sus impactos concretos dependen de múltiples factores atmosféricos y no se traducen de manera automática en inundaciones.

En Gualeguaychú, el objetivo es contar con más herramientas para evaluar rápidamente cualquier aumento significativo en los niveles de agua y mejorar los tiempos de respuesta ante una eventual crecida.

Con los cuatro nuevos puntos de medición, la ciudad reforzará una red orientada a anticipar escenarios hídricos y aportar información para la toma de decisiones. La instalación se realizará durante las próximas semanas y los datos quedarán integrados al esquema de monitoreo que ya funciona en la cuenca.