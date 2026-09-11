El camionero que vandalizó piedras de un parque nacional, deberá reparar 12 pintadas

La Justicia Federal ordenó a un camionero que vandalizó con grafitis piedras del Parque Nacional Nahuel Huapi reparar el daño ambiental que provocó y, además, limpiar otras 11 intervenciones realizadas sobre formaciones rocosas ubicadas a la vera de la Ruta Nacional 237.

La resolución fue adoptada por el juez federal de Zapala, Ezequiel Andreani, quien homologó un acuerdo de reparación integral y estableció un plazo de 90 días para completar las tareas. Una vez finalizadas, la Administración de Parques Nacionales deberá comprobar el resultado.

El episodio que originó la causa ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando el camionero, de 58 años, detuvo el vehículo que conducía al costado de la Ruta Nacional 237 y utilizó un aerosol para escribir su nombre y el de su pareja sobre una formación rocosa del paraje Valle Encantado, dentro del área protegida.

El video que permitió identificar al camionero

La acción fue registrada por otro automovilista que circulaba por el lugar y comenzó a filmar con su teléfono celular. Las imágenes posteriormente se difundieron a través de las redes sociales y generaron repercusión.

En el video podían observarse las letras rojas pintadas sobre las piedras y también el camión estacionado al otro lado de la ruta. La identificación del vehículo y el logotipo de la empresa que aparecía sobre una de sus puertas permitieron avanzar rápidamente en la identificación del responsable.

Luego de que el episodio tomara estado público, el camionero reconoció lo sucedido, calificó su conducta como “un error” y posteriormente pidió disculpas. La empresa para la cual trabajaba también había informado que se haría cargo de la limpieza y reparación.

La causa continuó y llegó a un acuerdo

Pese a ese compromiso, el procedimiento administrativo y judicial continuó debido a que las pintadas habían sido realizadas dentro de un parque nacional.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi explicaron entonces que realizar grafitis sobre las formaciones naturales constituye una práctica expresamente prohibida, debido a que representa una alteración del ambiente y del paisaje de un área protegida.

Nueve meses después del episodio, el juez Andreani homologó el “acuerdo de reparación integral” impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García y estableció las tareas que deberá realizar el responsable.

Deberá limpiar otras 11 pintadas

La sanción no quedó limitada al grafiti realizado por el camionero. El acuerdo estableció que tendrá que concretar la restauración y limpieza de su propia intervención y de otras 11 pintadas detectadas en el mismo sector.

Las intervenciones fueron relevadas a lo largo de un tramo de la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1.591, y deberán ser removidas mediante productos adecuados para evitar nuevos daños sobre las superficies naturales.

De esta manera, el camionero terminará restaurando 12 intervenciones en total, aunque solamente una de ellas corresponde al episodio por el cual fue identificado y llevado ante la Justicia.

Una vez concluidas las tareas, la Administración de Parques Nacionales tendrá que verificar que las superficies afectadas hayan sido correctamente restauradas.

El organismo deberá elaborar y enviar a la Fiscalía un informe donde conste el efectivo cumplimiento de los trabajos y el estado en que quedaron las formaciones rocosas.

Además, tendrá que acompañar la documentación con registros fotográficos que permitan comprobar el resultado de las tareas de limpieza.