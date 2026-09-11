Homologaron un acuerdo salarial para trabajadores de la industria avícola

El Gobierno oficializó un acuerdo entre UOMA y las empresas procesadoras avícolas. La medida alcanza a trabajadores encuadrados en el CCT 66/89, un sector de fuerte presencia en Entre Ríos.
El Gobierno nacional homologó un acuerdo salarial para trabajadores de la industria avícola, celebrado entre la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). La medida quedó oficializada mediante una disposición publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La homologación comprende al personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 66/89, Rama Avícola, que regula las relaciones laborales en establecimientos dedicados al procesamiento industrial de aves.
La medida tiene especial importancia para Entre Ríos debido al peso que posee la cadena avícola en la estructura productiva provincial, con plantas procesadoras, frigoríficos y establecimientos vinculados a la actividad distribuidos principalmente en la costa del río Uruguay y otros departamentos.
Qué período comprende el acuerdo
Un aspecto central para interpretar correctamente la publicación oficial es que la homologación no implica un nuevo aumento salarial acordado en septiembre de 2026.
El entendimiento entre UOMA y el sector empresario había establecido incrementos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, según los registros de negociaciones colectivas del CCT 66/89. La disposición publicada ahora formalizó administrativamente ese acuerdo.
De esta manera, la novedad de este viernes estuvo dada por la homologación oficial del convenio y no por la apertura de una nueva negociación salarial para los trabajadores avícolas.
La intervención de la autoridad laboral otorgó validez al acuerdo alcanzado entre la representación sindical y las empresas nucleadas en CEPA, conforme al régimen previsto en la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo.
El CCT 66/89 abarca distintas ramas de la actividad molinera y alimenticia. Dentro de ese convenio existe específicamente la Rama Avícola, correspondiente a trabajadores de empresas procesadoras de aves.
Antecedentes de ese mismo convenio muestran sucesivas homologaciones de escalas y acuerdos salariales para el sector. Durante 2025, por ejemplo, fueron oficializadas escalas correspondientes a distintos períodos anteriores y también se fijaron topes indemnizatorios derivados de acuerdos de la actividad.
Importancia de la actividad en Entre Ríos
La homologación adquiere relevancia provincial debido a la fuerte concentración de la producción avícola argentina en Entre Ríos. La actividad involucra a trabajadores de faena, procesamiento, mantenimiento, logística y distintas tareas vinculadas con las plantas industriales.
En ese contexto, cualquier modificación de las escalas salariales del convenio de UOMA y CEPA tiene incidencia directa en establecimientos entrerrianos comprendidos dentro de la rama.
No obstante, la publicación de este viernes debe diferenciarse de una eventual nueva paritaria: el acto administrativo formalizó un acuerdo anterior, por lo que las futuras modificaciones salariales dependerán de nuevas negociaciones entre las partes.