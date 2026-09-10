Tramitación Digital Inteligente: cómo funciona el nuevo sistema para realizar trámites municipales

REDACCIÓN ELONCE
La Tramitación Digital Inteligente entró en vigencia con unos 200 trámites disponibles a través de Mi Paraná. Funcionarios municipales explicaron a Elonce cómo utilizar la plataforma, qué ocurrirá con quienes no puedan acceder de manera digital y cuáles serán los próximos avances.
La Tramitación Digital Inteligente (TDI) entró en vigencia en la Municipalidad de Paraná y permitió que cerca de 200 trámites que requerían documentación en papel puedan iniciarse de manera completamente digital. La herramienta funciona dentro de la plataforma Mi Paraná y apunta a simplificar las gestiones, reducir los tiempos administrativos y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta las oficinas municipales.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, y el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, brindaron detalles a Elonce sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Explicaron que el desarrollo fue realizado por equipos técnicos locales y que implicó también una revisión de los procedimientos internos de la administración.
“La verdad que es una innovación muy grande en lo que es la municipalidad, pero pensada para el vecino de la ciudad, para que nos ahorremos tiempo cuando hagamos trámites, no tener que ir al centro a presentar un trámite, a mesa de entrada, o incluso ir peregrinando por oficinas, buscando un papel que falta, el documento o la fotocopia de tal cosa”, expresó Halle.
Cómo acceder a la Tramitación Digital Inteligente
Para utilizar TDI será necesario ingresar a Mi Paraná. Según indicaron los funcionarios, alrededor de 150.000 personas ya cuentan con una cuenta dentro de la plataforma municipal, sobre una población estimada de 260.000 habitantes. El proceso contempla además mecanismos de validación de identidad mediante un convenio con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
“Entrando por Mi Paraná uno va a poder acceder, va a ver para qué trámite va a ingresar y qué tiene que adjuntar desde la primera vez”, señaló Halle. Al ingresar al sistema, el usuario encontrará la opción de Tramitación Digital Inteligente entre los principales servicios disponibles.
Orzuza explicó que TDI se incorporó a herramientas que ya estaban funcionando digitalmente. “Ahora se agrega TDI, que es una tarjeta nueva dentro de Mi Paraná. Ya está activa, vas a ver Tramitación Digital Inteligente y es la primera tarjeta que ves”, detalló.
Unos 200 trámites pasaron al formato digital
El nuevo esquema alcanzó aproximadamente 200 gestiones que hasta ahora necesitaban alguna instancia presencial o documentación en papel. Entre ellas se encuentran presentaciones vinculadas con actividades comerciales, cuestiones ambientales y diferentes solicitudes administrativas.
“Todo trámite que requería papel o interacción frente a la municipalidad”, explicó Orzuza y mencionó como ejemplo una declaración jurada de impacto ambiental. “Eso ahora se hace a través de TDI. No tengo que ir más a mesa de entrada, iniciar una nota, un expediente de 7 a 13, que me lo sellen y me entreguen la copia”, agregó.
La utilización comenzó inmediatamente después de la puesta en funcionamiento. “Entre ayer y hoy ya hubo más o menos 160 solicitudes, para que podamos dimensionar el uso que tiene”, precisó Orzuza. A su vez, confirmó una de las modificaciones centrales de la administración: “Nosotros prohibimos el ingreso de nuevo papel a la administración. Entonces, todo trámite nuevo que se hace, se hace vía TDI”.
Qué ocurrirá con quienes no puedan realizar trámites digitales
Uno de los interrogantes estuvo relacionado con las personas que no poseen acceso a herramientas digitales o encuentran dificultades para utilizarlas. En esos casos, continuará disponible la asistencia presencial en Mesa General de Entrada.
“En toda esta primera etapa de transición, lo que van a hacer es tomar el papel, digitalizarlo, iniciarle el trámite a la persona y devolverle el papel”, explicó Orzuza. No obstante, indicó que esa alternativa estará destinada principalmente a quienes realmente necesiten asistencia y recomendó intentar primero realizar la gestión desde el hogar.
Los trámites que ya habían comenzado mediante expedientes físicos no quedarán anulados por la puesta en marcha del nuevo sistema. Continuarán su recorrido administrativo hasta que se determine la correspondiente transición al formato digital.
Seguimiento de expedientes y corrección de errores
Otro de los cambios será la posibilidad de contar con mayor trazabilidad sobre cada gestión. El municipio podrá medir cuánto tiempo permanece un expediente en cada dependencia y detectar cuáles son las instancias que generan mayores demoras.
“Con el trámite digital la idea es que sea trazable. A nosotros nos da la posibilidad de medir, tener un tablero de gestión en el cual medimos el tiempo que pasa cada expediente, en qué oficina y por qué”, sostuvo Halle.
La plataforma también contempla posibles equivocaciones al momento de cargar documentación. “Cuando la mesa de entrada revisa toda la documentación para iniciar el archivo, puede observar qué archivo está correcto y cuál no corresponde, y se lo devuelve al vecino para que pueda readjuntar ese documento”, explicó Orzuza.
Notificaciones e incorporación de inteligencia artificial
Las comunicaciones relacionadas con cada solicitud llegarán mediante la propia plataforma Mi Paraná y por correo electrónico. Además, el municipio trabaja para incorporar WhatsApp como otra vía de notificación vinculada al número registrado por cada usuario.
Los funcionarios aclararon que la digitalización no implicará eliminar la intervención de los trabajadores municipales en la evaluación de los expedientes. “Nosotros no automatizamos todo. La intervención humana va a seguir estando”, afirmó Halle.
Al mismo tiempo, adelantó que comenzaron las pruebas para incorporar inteligencia artificial en determinadas tareas internas. “Estamos probando módulos de inteligencia artificial para incorporar a TDI, sobre todo para facilitar el trabajo de quienes realizan las resoluciones, los decretos y demás, siempre con el cuidado que requiere”, señaló Halle.
“Somos el Estado, no podemos tirarnos a la pileta. Tenemos que ir probando con mucha seriedad los temas”, remarcó el jefe de Gabinete. La intención será avanzar gradualmente en nuevas herramientas que permitan reducir los tiempos administrativos, hacer más eficientes los procedimientos y mejorar la respuesta a las solicitudes de los vecinos.