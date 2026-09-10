Dal Molín: “Mientras algunos hablan de cierres, en Entre Ríos hay más establecimientos industriales registrados que en 2023”

El senador Rubén Dal Molín respondió a las críticas de Enrique Cresto y aseguró que Entre Ríos tiene más establecimientos industriales registrados que en 2023. Citó beneficios impositivos, energéticos y la digitalización de trámites.
Entre Ríos tiene más establecimientos industriales registrados que en 2023, afirmó el senador provincial Rubén Dal Molín al responder cuestionamientos del diputado Enrique Cresto sobre la política industrial implementada por el Gobierno provincial.
Según los datos del Registro de Establecimientos Industriales citados por el legislador, en 2023 había 1.006 establecimientos inscriptos, mientras que actualmente la cifra asciende a 1.025. Esto representa un incremento de 19 registros.
“Es fácil hacer política a partir de una foto aislada. Pero los datos muestran una realidad distinta: en 2023 había 1.006 establecimientos industriales registrados y actualmente hay 1.025. Son 19 establecimientos más”, sostuvo Dal Molín.
Beneficios para el sector industrial
El senador defendió las políticas impulsadas por la gestión provincial y señaló que apuntaron a reducir los costos que afrontan las empresas y generar mejores condiciones para la producción, inversión y creación de puestos de trabajo.
En ese sentido, indicó que las industrias pueden acceder a una alícuota diferencial de Ingresos Brutos que oscila entre el 0% y el 1,5%, frente a una alícuota general del 5%. También mencionó beneficios vinculados con el costo de la energía eléctrica.
“Hoy una industria puede acceder a una alícuota diferencial de Ingresos Brutos de entre el 0 y el 1,5 por ciento, frente a una alícuota general del 5 por ciento. Además, cuenta con beneficios sobre el costo de la energía eléctrica. Eso es acompañar al sector con medidas concretas”, afirmó.
El cruce con Enrique Cresto
Las declaraciones surgieron como respuesta a las críticas realizadas por el diputado Enrique Cresto hacia la política industrial del Ejecutivo entrerriano. Dal Molín consideró que los cuestionamientos no reflejaron el conjunto de las medidas adoptadas para el sector.
Entre las herramientas implementadas, destacó además el nuevo Registro de Establecimientos Industriales, cuyo trámite puede realizarse gratuitamente y de manera completamente digital a través de la plataforma Mi Entre Ríos.
Según explicó, el sistema también contempla la renovación automática anual, con el objetivo de simplificar las gestiones administrativas que deben realizar las empresas radicadas en la provincia.
“La industria se defiende con hechos”
Dal Molín sostuvo que las decisiones tributarias, energéticas y administrativas forman parte de una estrategia destinada a facilitar la actividad industrial y rechazó las críticas sobre una supuesta falta de acompañamiento provincial.
“Mientras algunos intentan instalar que el Gobierno provincial les da la espalda a las industrias, nosotros simplificamos trámites, reducimos costos y generamos herramientas para que las empresas puedan producir, invertir y crear empleo”, manifestó.
Finalmente, el senador resumió su posición frente a la discusión por las políticas destinadas al sector productivo: “La industria se defiende con hechos, no con discursos”.