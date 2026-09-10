Javier Milei suspendió su viaje a Londres en medio de la tensión por las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei suspendió el viaje oficial que tenía previsto realizar a Londres el próximo 21 de octubre, en una decisión que se conoció pocas horas después de que el propio Gobierno hubiera confirmado la gira. La agenda contemplaba una disertación en la Universidad de Oxford y un encuentro con empresarios, aunque finalmente quedó sin efecto.

Según confirmaron fuentes oficiales, hasta el momento no hubo una explicación pública sobre los motivos de la cancelación. La visita tampoco incluía una reunión con autoridades del gobierno británico.

La suspensión coincide con un nuevo reclamo por Malvinas

La decisión se produce en un contexto de renovadas diferencias diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las próximas semanas, la administración nacional volverá a plantear el reclamo argentino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los ejes centrales de la política exterior del Gobierno.

La cancelación del viaje a Londres llamó la atención porque fue anunciada el mismo día en que fuentes oficiales habían ratificado la realización de la gira por el Reino Unido.

La agenda internacional de Milei continúa en Estados Unidos y Francia

Pese a la suspensión de la escala británica, el Presidente mantiene su agenda internacional para las próximas semanas. El viaje más inmediato será a Nueva York, donde participará de la Asamblea General de la ONU acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También integrarán la comitiva el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

Además, el mandatario tiene previsto viajar a París para participar de la Argentina Week y el 14 de octubre asistirá en Washington a la Gala Oficial del Hispanic Heritage, donde fue invitado de honor.