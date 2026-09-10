Hidrovía: comenzó a operar la empresa que tendrá la concesión durante 25 años

La Hidrovía comenzó una nueva etapa con el inicio de operaciones de Vía Navegable Argentina (VNA), el consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, que obtuvo la concesión de la Vía Navegable Troncal por los próximos 25 años.

El cambio se concretó después del proceso licitatorio concluido en julio. El corredor reúne cerca de 60 terminales portuarias y, según datos difundidos por las empresas, concentra alrededor del 80% de las exportaciones argentinas que salen hacia los mercados internacionales.

Una de las primeras decisiones comunicadas por VNA fue una reducción del 13,5% en la tarifa de peaje. El valor pasó de US$4,30 a US$3,80 y la compañía estimó que la modificación podría representar un ahorro anual de entre US$375 millones y US$456 millones para el sector agroexportador.

Qué trabajos se prevén sobre la Hidrovía

La nueva concesionaria informó que el esquema de operación de la Hidrovía incluirá tareas de dragado, redragado, señalización y ampliación. También se prevé incorporar tecnología orientada al seguimiento del tránsito y al manejo de mayores volúmenes de carga.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que una mayor profundidad y mejores condiciones de navegación permitirían que los buques salgan de los puertos con más carga y reduzcan tiempos operativos. El eventual impacto sobre los costos logísticos dependerá de la ejecución efectiva de las obras y del comportamiento del tráfico.

Con el inicio de la concesión quedó atrás la administración estatal directa del principal corredor fluvial del comercio exterior. El Estado nacional continuará, sin embargo, con funciones de regulación y control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Cómo será el control de la concesión

El Gobierno prevé avanzar con la conformación definitiva de un Consejo de Control encargado de supervisar las distintas etapas de la concesión de la Hidrovía. El organismo estará integrado por representantes estatales, usuarios privados y provincias ribereñas.

Durante el proceso licitatorio participaron sectores vinculados con la producción, la industria, la actividad naviera, los puertos, universidades y administraciones provinciales. Economía indicó además que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acompañó técnicamente el procedimiento.

La adjudicación, no obstante, estuvo precedida por cuestionamientos entre los oferentes. Antes de la definición, DEME planteó la posibilidad de impulsar una nueva iniciativa privada con condiciones económicas que consideraba más convenientes para la explotación de la vía.

Los cruces que precedieron a la adjudicación

Jan De Nul y Servimagnus respondieron a ese planteo mediante comunicaciones dirigidas a distintas entidades vinculadas con el comercio exterior. El consorcio sostuvo que la propuesta de su competidora contenía diferencias en cálculos de impuestos, inversiones y proyecciones de ingresos.

Uno de los puntos discutidos fue el nivel de inversión. De acuerdo con el adjudicatario, su propuesta contempla alrededor de US$850 millones durante el período analizado, mientras que cuestionó que DEME hubiese proyectado US$280 millones para los primeros cinco años y ninguna inversión adicional durante los 20 restantes.

Superada esa instancia, Vía Navegable Argentina quedó a cargo de la Hidrovía durante los próximos 25 años. La operación comenzó con la nueva tarifa de peaje mientras se abre ahora la etapa de ejecución de las obras previstas y de fiscalización del cumplimiento de los compromisos asumidos en la licitación.