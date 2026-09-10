La 22ª Jornada de Enfermería en Paraná puso el foco en la alta demanda hospitalaria

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital San Martín de Paraná realizó la 22ª edición de las jornadas con profesionales de Entre Ríos y provincias vecinas. Autoridades destacaron la capacitación permanente y reconocieron que hospitales y centros de salud afrontan un incremento sostenido de consultas.
Las Jornadas de Enfermería del Hospital San Martín alcanzaron su 22ª edición con cerca de 1.000 personas inscriptas y una importante participación de profesionales de Entre Ríos y provincias vecinas. El encuentro se desarrolló en el auditorio de la UCA, en Paraná, con capacitaciones e investigaciones vinculadas a diferentes áreas de la atención sanitaria.
En entrevista con Elonce, la directora del Hospital San Martín, Emilia Sattler, destacó la continuidad de una propuesta que permite generar "una pausa en la vorágine de la rutina asistencial" para fortalecer conocimientos. "Enfermería cumple un rol fundamental en la asistencia de los pacientes, ha crecido enormemente en los últimos años y se ha profesionalizado", afirmó.
En tanto, Flavia González, jefa del Departamento de Enfermería, confirmó que la convocatoria llegó a cerca de mil inscriptos y destacó la cantidad de investigaciones presentadas. "Estamos muy contentos por esta convocatoria y por la gran presentación de investigaciones de enfermeros, tanto de la provincia como de provincias vecinas", señaló.
Alta demanda en hospitales y centros de salud
Martín Nani, director general de Enfermería de Entre Ríos, consideró que la convocatoria refleja el nivel de compromiso de los profesionales. "Enfermería no solamente es el primer eslabón en los hospitales y centros de salud, sino que también se capacita constantemente para brindar una mejor atención", sostuvo.
Al referirse a las dificultades actuales, reconoció que existe una alta demanda asistencial en toda la provincia. Indicó que se trabaja para reforzar aquellos establecimientos que necesitan mayor cobertura ante un incremento de la atención registrado durante los últimos tiempos.
Sattler también describió un escenario de fuerte exigencia en el Hospital San Martín, donde trabajan alrededor de 1.700 personas. "La demanda en todas las áreas ha aumentado", señaló y valoró el compromiso del equipo para sostener las prestaciones "a pesar de las adversidades y de un período difícil".
Más consultas y pacientes con obra social
El director general de Hospitales, Mauro González, coincidió en que el fenómeno atraviesa al sistema público. "Los hospitales, como en toda la Argentina, están teniendo una gran carga de consulta, tanto ambulatoria como de guardia y de internación", expresó.
González señaló que el Ministerio de Salud trabaja en la organización de recursos económicos y humanos para responder a esa situación. A su vez, destacó que los hospitales entrerrianos aumentaron durante los últimos años su complejidad, servicios, profesionales y especialidades.
Finalmente, confirmó que también se registra un incremento de pacientes con obra social que recurren al sistema público. "Para nosotros la salud es una sola. No importa si tiene o no tiene obra social, tenemos que brindarle la atención", afirmó. En ese contexto, las jornadas apuntan a fortalecer la formación permanente como una herramienta para mejorar la calidad y seguridad de la atención.