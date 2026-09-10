Rescataron a una familia secuestrada durante cuatro días por una deuda millonaria

Una joven de 19 años, su pareja de 20 y la hija de ambos, de apenas tres años, fueron rescatadas después de permanecer cuatro días privadas de su libertad en una vivienda de Brandsen, provincia de Buenos Aires. Según la investigación, el secuestro estaría relacionado con una deuda millonaria contraída meses atrás por el padre de la joven.

La búsqueda comenzó luego de que la madre de la víctima denunciara que había perdido todo contacto con ella y con su familia. A partir de esa presentación intervino el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo las directivas de la Fiscalía Federal N° 6, encabezada por Guillermo Marijuán.

Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de las víctimas y analizaron distintos elementos que permitieron orientar la pesquisa hacia Brandsen. Finalmente, localizaron una vivienda donde presumían que permanecían retenidos los tres integrantes de la familia.

Una deuda que habría desencadenado las amenazas

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conflicto se habría iniciado por una deuda millonaria que el padre de la joven había tomado con un supuesto prestamista. Con el paso de los meses y la acumulación de intereses, el monto habría aumentado hasta convertirse en una suma difícil de afrontar.

La causa sostiene que, a partir de esa situación, comenzaron reclamos intimidatorios y amenazas para exigir el pago. Los investigadores buscan determinar ahora cómo funcionaba el presunto esquema de préstamos y quiénes participaban de las maniobras de cobro.

En ese contexto, el principal sospechoso habría interceptado a la joven, a su pareja y a la pequeña hija de ambos y los habría obligado a subir a un vehículo. Desde entonces permanecieron desaparecidos durante cuatro días, hasta que la denuncia familiar permitió activar la investigación.

El operativo de rescate en Brandsen

Una vez identificado el inmueble, los efectivos desplegaron un procedimiento que terminó con el rescate de las tres víctimas. Dentro de la propiedad fue detenida una mujer que, según la hipótesis de los investigadores, habría estado encargada de vigilarlas durante el cautiverio.

La pesquisa también intenta establecer si detrás del secuestro vinculado con la deuda millonaria operaba una estructura más amplia dedicada a préstamos informales y al uso de amenazas o violencia para asegurar los cobros.

Según los elementos incorporados hasta el momento, el supuesto prestamista también habría tomado posesión de vehículos y de una propiedad pertenecientes al hombre que había contraído la obligación económica. Esas circunstancias forman parte de las medidas que todavía se encuentran bajo análisis judicial.

Tras liberar a la familia y detener a la mujer encontrada en el lugar, la Policía continuó con las tareas para localizar al hombre señalado como principal responsable del episodio. El sospechoso permanecía prófugo mientras avanzaban las diligencias para identificar a otros posibles involucrados.