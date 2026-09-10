Una joven murió tras perder el control de su auto en una curva

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas este miércoles por la mañana tras el despiste y vuelco de un Ford Focus gris sobre la Ruta Provincial 129, a la altura del kilómetro 19, en inmediaciones del arroyo Timboy, en el ingreso a Monte Caseros, provincia de Corrientes. El vehículo, en el que viajaban tres personas mayores de edad, perdió el control en una curva ubicada a escasos metros del puente y, tras el vuelco, se incendió.

La víctima fue identificada como Carla Antonella Vera, de 28 años. El dato fue confirmado por el doctor Daniel Benítez Recio, médico policial interviniente, en declaraciones a MonteCaserosOnline. Vera murió en el lugar del siniestro. Los otros dos ocupantes del vehículo —un hombre y una mujer— fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros para recibir atención médica.

Según precisó Benítez Recio, ambos heridos presentan politraumatismos y se encuentran bajo evaluación médica, con los estudios correspondientes en curso. Sobre las pericias médico-legales, el profesional aclaró que interviene en carácter de médico policial, mientras que el Juzgado cuenta con una médica forense que interviene en el caso. El cuerpo de Vera fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros, personal pericial y representantes de la Fiscalía interviniente se hicieron presentes en el lugar y llevaron adelante las pericias destinadas a establecer cómo ocurrió el fatal accidente. Según trascendió, la víctima fatal era hija de conocidos comerciantes de la localidad.