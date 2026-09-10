Fue a un recital, se lesionó en un pogo y la Justicia ordenó indemnizarlo con casi $20 millones

Un joven que asistió a un recital de Lovorne, la banda liderada por Luciano Napolitano, hijo de Norberto “Pappo” Napolitano, recibirá una indemnización cercana a los $20 millones luego de sufrir una grave lesión durante un pogo. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad del establecimiento donde se realizó el espectáculo.

El episodio ocurrió el 25 de noviembre de 2017, cerca de las 23.30, en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires. El damnificado, que entonces tenía 27 años, había concurrido acompañado por una amiga y ambos se ubicaron cerca de la valla de contención frente al escenario.

Cuando comenzó el show se formó un pogo entre los asistentes y, en medio de los empujones, el joven cayó al piso. La caída le provocó una torsión en la rodilla izquierda y posteriormente se determinó que había sufrido una rotura de ligamentos.

La atención médica y el reclamo judicial

Tras el accidente ocurrido en el recital, personas que se encontraban entre el público lo asistieron hasta la llegada del SAME. Inicialmente fue trasladado a un hospital, pero como no había traumatólogos de guardia terminó derivado al Sanatorio Anchorena.

La lesión requirió una intervención quirúrgica y un prolongado proceso de rehabilitación. La pericia incorporada a la causa estableció posteriormente una incapacidad física del 18,79%, además de una incapacidad psíquica del 10% vinculada con un trastorno adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

Durante su internación, la aseguradora del teatro le comunicó que la póliza tenía un límite de cobertura de $3 millones y sostuvo que los accidentes producidos durante un pogo se encontraban expresamente excluidos. La empresa responsable de la explotación del establecimiento también rechazó inicialmente la demanda.

Por qué la Justicia rechazó la exclusión

La Sala L de la Cámara Civil analizó el caso y consideró abusiva la cláusula utilizada por la aseguradora para intentar quedar al margen del siniestro. Para el tribunal, los riesgos vinculados con determinadas conductas del público forman parte de las circunstancias previsibles en este tipo de espectáculos.

Los magistrados entendieron que resultaría contradictorio contratar un seguro de responsabilidad civil para un recital de rock y, al mismo tiempo, dejar fuera de cobertura accidentes vinculados con comportamientos habituales de los asistentes, como la formación de un pogo.

Además, dos de los integrantes del tribunal determinaron que la franquicia del 10% contemplada en la póliza tampoco podía ser opuesta a la víctima. Con esos argumentos, la Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia y modificó el monto del resarcimiento.

Cuánto deberá recibir el joven

La indemnización quedó fijada en $13 millones por incapacidad sobreviniente y otros $6,5 millones por daño moral. A esas cifras se agregaron $300.000 por gastos médicos y $72.000 destinados a un futuro tratamiento psicológico.

De esa manera, el capital reconocido por la Justicia alcanza los $19.872.000. Además, deberán adicionarse intereses calculados a una tasa pura del 8% anual desde el momento del accidente hasta la sentencia apelada y, desde entonces, según la tasa activa del Banco Nación.