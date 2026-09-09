Quini 6: 16 apostadores ganaron más de $24 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 14.450 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 14.450 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 19-22-10-29-36-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.120.249.225.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 45-03-28-32-24-10. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.479.827.697.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 20-24-00-08-23-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $7.486.366.464.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 41-30-09-01-35-21. Hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.370.591,50. El reparto fue el siguiente: Santa Fe (1), Neuquén (2), La Pampa (1), Chaco (1), Buenos Aires (8), Córdoba (2) y Mendoza (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 501 ganadores y cada uno percibirá $399.201,60. Elonce.com