Crean un espacio para consumos problemáticos en Paraná y piden ayuda para terminar las obras

Forman un espacio de recuperación para consumos problemáticos en un exfrigorífico situado en la zona de calles Acebal y Ameghino, entre los barrios La Floresta y San Agustín de Paraná. La iniciativa es impulsada por integrantes de la iglesia evangélica Río, Logos y Rhema.

El proyecto comenzó a desarrollarse en abril, cuando la comunidad religiosa accedió a una parte del antiguo predio municipal mediante un acuerdo con su propietario. Desde entonces, voluntarios realizaron tareas de limpieza y comenzaron a reparar los sectores deteriorados.

La pastora Verónica Alvarado explicó a Elonce que la intención es trasladar allí las actividades de la iglesia y generar un espacio de acompañamiento para personas con consumos problemáticos y sus familias. También proyectan instalar un comedor comunitario.

La recuperación del edificio

Alvarado contó que encontraron el lugar en estado de abandono y con importantes problemas edilicios. La primera etapa consistió en retirar residuos, limpiar las instalaciones y detectar el recorrido de los antiguos desagües.

“Desde abril, cuando llegamos, nos encontramos con murciélagos y con gran parte del lugar abandonado. El desafío comenzó con los chicos, porque sin ellos no lo hubiéramos podido hacer. Primero realizamos la limpieza, que nos llevó bastante tiempo, y ahora estamos acondicionando de a poco con los recursos que tenemos”, relató.

Las tareas incluyeron la construcción de baños, la instalación de duchas con agua caliente, la reparación de techos y la colocación de chapas en los sectores donde se producían filtraciones. También deberán renovar el sistema eléctrico, pintar los pisos y acondicionar las paredes.

“Tuvimos que hacer los baños desde cero y descubrir dónde estaban los desagües. Ahora el lugar tendrá duchas y agua caliente”, explicó la pastora.

Un espacio de acompañamiento

El edificio será utilizado para las actividades religiosas y como espacio de contención para jóvenes y adultos que busquen alejarse de las adicciones. Los impulsores indicaron que ya acompañaron a personas que atravesaron situaciones de consumo.

“También funcionará un centro de recuperación, que es uno de los trabajos principales de la iglesia. Vienen los chicos y sus familias buscando ayuda, y lo que hacemos es contener y brindar ese apoyo que hace falta”, sostuvo Alvarado.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial y sus responsables no brindaron detalles sobre tratamientos clínicos o profesionales de la salud. La propuesta presentada estuvo centrada en el acompañamiento religioso, familiar y comunitario.

Varios jóvenes que afirmaron haber superado consumos problemáticos colaboraron con las obras después de terminar sus trabajos habituales. Las tareas se extendieron, en algunas jornadas, hasta las 22 o 23.

Comedor, ropero y colonia de vacaciones

Además del espacio de recuperación, la iglesia entrega alimentos cada miércoles. El objetivo es aumentar la frecuencia de la asistencia hasta poder sostener un comedor abierto durante más días de la semana.

“Estamos dando comida una vez por semana, los miércoles, y la proyección es poder entregar alimentos todos los días y que funcione un comedor”, señaló Alvarado.

En el lugar también funciona un ropero comunitario para personas de todas las edades. Sus integrantes reciben indumentaria, pañales, biberones, alimentos secos y otros elementos destinados a las familias del sector.

El proyecto contempla, además, dos patios destinados a actividades recreativas. Uno estará dirigido a adolescentes y el otro a niños, con la intención de desarrollar una colonia de vacaciones durante el verano.

Solicitan materiales para continuar las obras

Carolina Pírola, integrante del equipo, explicó que decidieron trasladarse porque no podían continuar afrontando el alquiler del inmueble donde funcionaba la iglesia. También remarcó que el nuevo espacio permitirá ampliar las acciones sociales.

“Es un proyecto desafiante, pero creemos en la solidaridad de la gente. Decidimos ponernos manos a la obra porque no podemos sostener el lugar donde funciona actualmente la iglesia. El alquiler se volvió muy elevado y los chicos de esta zona tienen muchas necesidades”, afirmó.

Forman un espacio de recuperación para consumos problemáticos en el ex frigorífico de La Floresta

La institución pidió colaboración a empresas, corralones, supermercados y particulares. Necesitan cemento, cal, pinturas, materiales eléctricos, chapas y elementos de construcción, aunque también reciben productos usados o de exposición que se encuentren en condiciones.

“Todo lo que puedan aportar sirve: una bolsa de cemento, cal para blanquear las paredes, pintura para los pisos, cableado, luces o térmicas. Puede ser material de segunda o que haya estado en exposición”, detalló Pírola.

Cómo colaborar

Durante una celebración por el Día de la Niñez, realizada previamente en el sector, participaron alrededor de 700 personas. La convocatoria mostró, según las responsables, la demanda de actividades recreativas y asistencia alimentaria existente en la zona.

“La gente tiene muchas ganas de salir adelante. Nuestra iglesia cuenta con muchos chicos que salieron de las adicciones y ponen su mano de obra después de terminar sus trabajos. Nos quedamos todos los días hasta las 22 o 23, pero necesitamos recursos”, expresó Pírola.

Quienes deseen donar materiales, alimentos, ropa, pañales u otros elementos podrán comunicarse al teléfono 343 622-8086. Los integrantes de la organización señalaron que podrán retirar las colaboraciones cuando los donantes no tengan la posibilidad de acercarlas al predio.