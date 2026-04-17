Las problemáticas vinculadas a niñez y adolescencia fueron abordadas en jornada provincial

Se realizó el segundo encuentro provincial de Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAFs) en Entre Ríos, con la participación de equipos territoriales y autoridades provinciales, con el objetivo de unificar criterios de intervención ante problemáticas sociales crecientes.

La jornada reunió a trabajadores que se desempeñan en el territorio, considerados clave en la atención directa de situaciones complejas que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) destacaron la importancia de generar espacios de intercambio y fortalecimiento institucional.

Trabajo en red y desafíos actuales

La presidenta del organismo, Clarisa Sack, explicó que el objetivo principal fue “aunar criterios de intervención frente a la complejidad que hoy nos denota” y promover el trabajo articulado entre distintas áreas.

Encuentro provincial de ANAFs en Paraná (foto Elonce)

En ese sentido, remarcó que las principales preocupaciones están vinculadas a "la violencia en sus múltiples expresiones, los vínculos entre pares, la crisis en salud mental y el consumo problemático".

Además, subrayó la necesidad de abordar estas situaciones de manera integral, con la participación de equipos de salud y educación, organismos comunitarios y las familias.

Intervención territorial y políticas públicas

Durante el encuentro se destacó el rol de los equipos territoriales, que trabajan en la primera línea de atención "en la trinchera" -como lo definieron- y enfrentan diariamente las problemáticas sociales.

Encuentro provincial de ANAFs en Paraná (foto Elonce)

Las autoridades señalaron que estos espacios permiten compartir experiencias, detectar necesidades y fortalecer las estrategias de intervención en cada localidad. También se remarcó la importancia de sostener una mirada federal, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

Es de destacar que la jornada de este viernes en Sala Mayo de Paraná coincide con el día después a la aparición en varias escuelas entrerrianas de mensajes intimidatorios vinculados a retos virales en redes sociales y que, en muchos casos, obligaron a la suspensión de las clases.

Rol del Estado y actualización normativa

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, acompañó la jornada y destacó la necesidad de actualizar el marco legal vigente.

Encuentro provincial de ANAFs en Paraná (foto Elonce)

Indicó que algunas normativas quedaron desactualizadas frente a la realidad actual y planteó la necesidad de generar herramientas acordes a las demandas del presente.

En ese marco, sostuvo que el abordaje debe ser transversal, con participación de distintas áreas del Estado para dar respuestas más eficaces.

Preocupación por la salud mental

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la salud mental, considerada una problemática creciente en la sociedad actual.

Las autoridades advirtieron que los conflictos en ámbitos escolares y sociales requieren una intervención coordinada y sostenida en el tiempo. De hecho, Hein señaló que la jornada permitió un contacto directo con la realidad territorial. "Nos deja alertas amarillas, un diagnóstico de situación y también nos interpela como funcionarios sobre cómo articular herramientas desde la Legislatura", indicó.

Además, destacó el enfoque de trabajo impulsado por el Ejecutivo: "Más allá del área a la que pertenecemos, el gobernador Frigerio se nos pide estar en territorio, acompañar y tomar nota de las necesidades concretas de la gente".

Finalmente, coincidió en la necesidad de fortalecer políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes en la provincia.