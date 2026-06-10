Alejandro Bodart afirmó en Paraná que el MST busca ser una alternativa de gobierno

REDACCIÓN ELONCE
Alejandro Bodart encabezó un acto del MST en Paraná ante un salón colmado de militantes y simpatizantes, con una fuerte presencia juvenil. El dirigente cuestionó al gobierno nacional, al peronismo y aseguró que la izquierda atraviesa un proceso de crecimiento.
La presencia de Alejandro Bodart en Paraná convocó a decenas de militantes, simpatizantes y jóvenes que participaron de una actividad organizada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en la Unión Árabe. Durante su visita, el dirigente nacional destacó el crecimiento de la izquierda, cuestionó al gobierno nacional y al peronismo, y aseguró que su espacio político busca convertirse en una alternativa de poder.
Acompañado por las dirigentes locales Nadia Burgos y Sofía Cáceres Sforza, Bodart fue entrevistado tras una disertación que, según se destacó durante la cobertura, se desarrolló ante un salón completo y con una importante participación de jóvenes interesados en conocer propuestas políticas diferentes a las tradicionales.
El referente del MST valoró especialmente la presencia de las nuevas generaciones y consideró que ese fenómeno refleja un fortalecimiento de su espacio político. “La cantidad de gente colmó el salón y sobre todo muchos jóvenes que muestra que lo que estamos construyendo tiene futuro, porque en la medida que se llena de jóvenes una fuerza política como la nuestra quiere decir que hay voluntad para seguirla”, expresó.
Crecimiento de la izquierda
Durante sus declaraciones, Bodart sostuvo que la izquierda atraviesa un momento favorable a nivel nacional y afirmó que existe una creciente adhesión hacia sus propuestas políticas.
“Estamos en un momento muy importante la izquierda porque estamos en un crecimiento aluvional en los últimos meses que nos ha puesto en la carrera por el gobierno”, manifestó. Asimismo, señaló: “Sinceramente tenemos una de nuestras referentes que es Myriam Bregman que está en el tope de de de la aceptación, incluso superando a las figuras tradicionales”, sostuvo.
El dirigente remarcó que ese respaldo no solo se refleja en encuestas sino también en las actividades partidarias. “Y eso lo vemos en la calle, no nos hace falta encuesta, lo vemos incluso hoy mismo lo vimos con la cantidad de gente que vino a escucharnos”, afirmó.
Críticas al gobierno y al peronismo
En otro tramo de la entrevista, Bodart cuestionó tanto a la administración nacional como a distintos gobiernos provinciales. También dirigió críticas al peronismo, al que responsabilizó por acompañar iniciativas que, según su visión, perjudican a los trabajadores.
“Hay una franja de la sociedad que está cansada del gobierno nacional por todo lo que hace o de los gobiernos provinciales”, indicó. Además, agregó: “Siempre aparece un senador peronista, un diputado peronista con el voto que le falta a Milei, con el voto que le falta Frigerio, con el voto que le falta para votar leyes antiobreras y eso lo ve la gente”.
Bodart sostuvo que ese escenario ha generado un acercamiento de sectores históricamente vinculados al justicialismo hacia las propuestas de izquierda. “Por eso se nos están acercando trabajadores de toda la vida -peronistas-, pero que se vienen con la Izquierda, jóvenes que ya están cansados de las mentiras”, aseguró.
El respaldo de los jóvenes
El dirigente también destacó la participación juvenil en las actividades del MST y consideró que existe una búsqueda de nuevas referencias políticas. “Yo creo que eso es lo que está provocando que haya un vuelco hacia nosotros en los jóvenes, que están buscando gente honesta y gente que les hable con claridad de los problemas y de las soluciones”, expresó.
En ese sentido, afirmó que su espacio intenta estar presente en distintos conflictos sociales y laborales. “Hoy lo primero que hicimos fue ir a saludar el Acampe donde estaban los docentes. Fuimos a a encontrarnos con los compañeros de la Granja Tres Arroyos que vinieron acá, que están viviendo una situación desesperante”, relató.
Finalmente, Bodart vinculó el crecimiento de la izquierda con un cambio en las preferencias políticas de parte de la juventud. “Ya no es la juventud de Milei, eso pasó. La juventud ya se decepcionó de eso, volvió a ser rebelde y a buscar en la Izquierda la salida”, concluyó.
Más voces
“Estamos contentas porque la convocatoria para construir un espacio político para trabajadores tuvo esta respuesta. La juventud, vinieron trabajadores estatales, docentes, jubilados que encuentran en la Izquierda la posibilidad de construir las alternativas políticas necesarias no solo para pensar un futuro país gobernado por la Izquierda, sino para enfrentar las políticas de ajuste y represivas”, sostuvo Nadia Burgos a Elonce.
Sofía Cáceres Sforza, a su turno, comentó: “Esto expresa un poco el hartazgo con las recetas de siempre y también con aquellos que nos vinieron a vender las soluciones rápidas y terminaron demostrando que gobiernan para unos pocos”.