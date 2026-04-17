Alumno armado en escuela de Paraná: madres hablan de “temor” y cuestionan la falta de respuestas

La preocupación en una escuela de Paraná se profundizó en los últimos días en medio de un escenario de amenazas que ya afecta a distintos establecimientos educativos de la ciudad. Pintadas y mensajes que advertían sobre posibles tiroteos generaron alarma en más de diez instituciones y provocaron que muchas familias decidieran no enviar a sus hijos a clases.

En ese contexto, la situación se agravó en el edificio conocido como “La Pecera”, ubicado en calle San Martín y Carbó, donde funcionan la escuela Arturo Jauretche y la Raúl Scalabrini Ortiz. Allí, una denuncia sobre la presunta presencia de un alumno armado dentro del establecimiento encendió aún más la inquietud.

Este viernes por la mañana se realizó una reunión de padres con autoridades. Tras el encuentro, madres dialogaron con Elonce y expusieron su preocupación, marcada por la falta de certezas y el temor que se instaló entre los estudiantes.

Denuncias y versiones que circularon en la escuela

“El chico habría ingresado con el arma y había amenazado a sus compañeros”, relató Soledad, una de las madres presentes. Según explicó, la situación comenzó a difundirse entre los alumnos y se expandió rápidamente durante la semana.

En ese marco, sostuvo que la circulación de la información dentro de la escuela permitió que el alumno se desprendiera del objeto antes de ser identificado: “Se viralizó muy rápido dentro de la escuela este caso, lo cual le dio tiempo al chico poder dárselo a otro amigo”.

Escuela “La Pecera”.

A medida que avanzaron los días, comenzaron a surgir otros relatos entre los estudiantes. “Están apareciendo casos como que este chico ya venía de semanas atrás amenazando, quitando merienda, diciéndole que tenía el arma en la mochila”, agregó.

También indicó que existirían imágenes tomadas dentro del establecimiento: “Él y su grupo de amigos habrían sacado fotos en el baño de la escuela”.

Reclamos tras la reunión con autoridades

Tras el encuentro con directivos, las madres manifestaron disconformidad con las respuestas recibidas. Gloria fue una de las que tomó la palabra y expresó el malestar generalizado.

“Hoy nos vamos sin respuesta, en realidad. Hay que esperar a ver qué pasa”, señaló, al tiempo que remarcó la falta de definiciones concretas por parte de la institución.

Escuela “La Pecera”.

Además, cuestionó la demora en la comunicación hacia las familias. “Yo, como mamá, el miércoles me enteré cuando ya los directivos estaban sabiendo”, indicó, en relación a cómo se conoció la situación.

En ese sentido, describió el clima que atraviesan los padres: “No sabemos qué es cierto y qué no, pero hay mucho temor”.

Decisiones de las familias y preocupación sostenida

Frente a este escenario, varias familias optaron por no enviar a sus hijos a la escuela hasta contar con mayores garantías. La incertidumbre impactó directamente en la asistencia durante toda la semana.

“Nosotros tomamos la decisión de no mandar a nuestro hijo”, explicó Gloria, al señalar que no se sintieron conformes tras la reunión con autoridades.

Durante la jornada también se registraron casos de padres que retiraron a sus hijos del establecimiento, mientras otros analizan cómo continuará la situación en los próximos días.

En paralelo, se planteó la posibilidad de implementar alternativas como clases virtuales para el alumno señalado, mientras se esperan definiciones de las autoridades educativas.