Más de 10 escuelas de Paraná realizaron denuncias por la aparición de amenazas virales

La circulación de amenazas virales en escuelas de Entre Ríos motivó un refuerzo de las medidas de seguridad y la presencia policial en distintos establecimientos, especialmente en Paraná y localidades cercanas. Según confirmó a Elonce el jefe departamental de Policía, Hernán Góngora, se trabajó de manera coordinada con el fiscal de menores para abordar cada situación detectada.

En ese marco, aclaró que, pese a la preocupación generada, las actividades escolares se desarrollaron con normalidad. “Las clases se van a dictar con total normalidad y desde la parte de seguridad, se están realizando controles en todas las instituciones donde se tomó conocimiento de este tipo de escrituras”, sostuvo.

Refuerzan seguridad en escuelas tras amenazas virales

Protocolos y presencia preventiva

El funcionario policial indicó que cada establecimiento activó sus propios protocolos internos ante la aparición de mensajes intimidatorios. “Desde el Consejo General de Educación están implementando distintos protocolos. Ante cualquier situación nos dan aviso y, si se requiere intervención, vamos a estar presentes”, detalló.

Además, confirmó que hubo denuncias formales por parte de directivos. “Hubo directivos que se acercaron a dependencias policiales y otros realizaron llamados para dejar constatación. En la mayoría de los casos, los escritos fueron realizados con marcadores y se pudieron borrar rápidamente”, señaló.

Respecto a los controles, explicó que las medidas varían según cada institución. “Algunas solicitaron que los alumnos no llevaran mochilas y otras que lo hicieran con total normalidad. Son decisiones propias de cada escuela”, indicó.

Refuerzo en accesos y “corredor seguro”

Góngora remarcó que la Policía ya cuenta con un esquema preventivo habitual en torno a las escuelas. “Todos los días tenemos lo que denominamos corredor seguro. Desde las 6 de la mañana hay móviles en avenidas e ingresos a las instituciones”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que no se trata de un operativo extraordinario, sino de una intensificación de tareas. “Estamos haciendo la labor de todos los días, pero con más énfasis en las escuelas donde hubo requerimientos por estos escritos”, expresó.

Asimismo, confirmó que en el departamento Paraná se registraron casos en al menos una docena de establecimientos, en jurisdicciones de las comisarías Primera; Segunda; Cuarta; Décima y Décimoquinta. Además de un episodio en Seguí, y situaciones similares en otros puntos de la provincia.

Investigación y responsabilidad familiar

En relación con la investigación de los hechos, explicó que el trabajo inicial se realiza dentro de cada institución. “Ellos tienen acceso a cámaras en algunos casos y realizan su investigación, siempre con recaudos porque se trata de menores. Por eso interviene el fiscal”, indicó.

Si bien se estima que los mensajes responden a un reto viral difundido en redes sociales, el jefe policial advirtió que no se debe minimizar el tema. “Uno no puede confiarse. Más allá de que sea un reto viral, hay que estar alerta ante cualquier situación”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a las familias para reforzar los controles sobre los adolescentes. “Esto pasa por una responsabilidad única de cada padre y cada madre. Tienen que saber qué hacen sus hijos, qué llevan a la escuela y cómo se manejan en redes sociales”, concluyó Góngora. Elonce.com