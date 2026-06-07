Irán cobra hasta US$ 2 millones por barco en el estrecho de Ormuz y crece el conflicto con Estados Unidos

La tensión internacional en el Golfo Pérsico escala tras la decisión de Irán de cobrar hasta 2 millones de dólares a los barcos que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio energético mundial.

Según reveló el legislador iraní Mohsen Zangeneh, los buques que solicitan autorización para cruzar el estrecho deben abonar entre 1,5 y 2 millones de dólares, en el marco de un sistema de control implementado por Teherán que ya involucra a más de 300 embarcaciones, en su mayoría petroleros.

Para administrar este esquema, el gobierno iraní creó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo encargado de gestionar los permisos de tránsito seguro. Desde su puesta en marcha, a comienzos de mayo, numerosas embarcaciones extranjeras han debido presentar documentación y cumplir con los requisitos establecidos para navegar por la zona.

Rechazo internacional

La medida generó un fuerte rechazo por parte de Estados Unidos, que cuestiona la legalidad del sistema al considerar que contradice el derecho marítimo internacional y limita la libertad de navegación en aguas de relevancia global.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó de plano la medida iraní y volvió a insistir en la necesidad de garantizar la libre circulación marítima en la región.

Desde Teherán, sin embargo, rechazaron las críticas y aseguraron que los cobros no constituyen peajes. El gobierno sostiene que se trata de tarifas por servicios de navegación, control y protección ambiental en el estrecho, así como en el Golfo Pérsico y el golfo de Omán.

El destino de la recaudación

Los ingresos generados por este sistema, según informaron fuentes oficiales, se destinan al tesoro estatal e incluso pueden ser abonados mediante bienes y servicios, además de dinero en efectivo.

El conflicto se da en un contexto geopolítico sensible, donde el control del estrecho de Ormuz resulta clave para el flujo de petróleo a nivel global. Cualquier restricción o encarecimiento en el tránsito impacta directamente en los mercados energéticos y en la estabilidad internacional.