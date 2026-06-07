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Paraná Lleva un mes sin circular

Impacto por la suspensión del tren: alumnos faltan a clases y piden pase a otras escuelas

La interrupción del servicio ferroviario entre Paraná y La Picada afecta a decenas de estudiantes de la Escuela Almafuerte. Algunas familias envían a sus hijos día por medio y otras evalúan cambiar de institución por razones económicas.

7 de Junio de 2026
El tren lleva un mes sin circular entre Paraná y La Picada.
El tren lleva un mes sin circular entre Paraná y La Picada. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

La interrupción del servicio ferroviario entre Paraná y La Picada afecta a decenas de estudiantes de la Escuela Almafuerte. Algunas familias envían a sus hijos día por medio y otras evalúan cambiar de institución por razones económicas.

La suspensión del tren a La Picada, cuya circulación se interrumpió hace un mes (el pasado 8 de mayo), comenzó a tener consecuencias directas sobre la continuidad educativa de estudiantes de la Escuela Normal Rural Almafuerte. A un mes de la interrupción del servicio ferroviario, numerosas familias se vieron obligadas a reducir la asistencia de sus hijos a clases debido al incremento de los costos de traslado, mientras que algunos alumnos ya solicitaron el pase a otras instituciones.

La situación afecta principalmente a quienes dependían del tren para llegar diariamente al establecimiento perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader. Con la interrupción del servicio, el colectivo se convirtió en la principal alternativa de transporte, aunque su costo resulta significativamente más elevado.

 

Según explicó la directora de la institución, Daniela Burkhard, el valor del boleto de colectivo duplica al que tenía el tren, una diferencia que muchas familias no pueden afrontar en el contexto económico actual.

 

Familias que no llegan a cubrir los gastos

 

La directora indicó que aproximadamente 27 de las 75 familias cuyos hijos utilizaban diariamente el tren atraviesan dificultades para sostener el gasto mensual en transporte.

 

“Lo económico afecta muchísimo porque el colectivo cuesta el doble en términos de precio que lo que salía el tren. Esto hace que las familias estén muy preocupadas y hayan optado por no poder enviar a sus hijos todos los días a la escuela; lo hacen día por medio porque directamente no llegan a cubrir el costo del pasaje”, sostuvo Burkhard al dialogar con Uno.

 

Ante esta situación, la institución implementó medidas de emergencia para evitar la desvinculación de estudiantes. Algunos jóvenes fueron incorporados a la residencia estudiantil en calidad de invitados, permitiéndoles permanecer cerca de la escuela y continuar con su formación.

 

Una propuesta educativa en riesgo

 

La problemática trasciende la cuestión económica y amenaza una propuesta pedagógica singular vinculada a la formación técnica y agroecológica. La escuela es elegida por numerosas familias por su orientación hacia la producción de alimentos y el acompañamiento a emprendimientos rurales.

 

“Esta situación está provocando que ya tengamos estudiantes que han pedido el pase a otra escuela porque las familias no tienen las condiciones de transporte para llegar a la Almafuerte”, advirtió la directora.

 

Además, remarcó que la falta de respuestas oficiales pone en riesgo el derecho de las familias a elegir la educación que consideran más adecuada para sus hijos.

 

Un problema que afecta a toda la zona

 

La suspensión del tren también impacta sobre docentes, trabajadores de la reserva del Parque San Martín, personal de la comuna de La Picada y otras instituciones educativas cercanas, como las escuelas Embon y Dominguito.

Se estima que más de 100 personas utilizaban diariamente el servicio ferroviario para trasladarse entre Paraná y La Picada. A ello se suman las visitas educativas que realizaban escuelas de la capital entrerriana para conocer el parque y desarrollar actividades pedagógicas.

 

Pese a los reclamos, la incertidumbre continúa. Burkhard señaló que las comunas de La Picada y Colonia Avellaneda realizaron las tareas de mantenimiento y desmalezado requeridas, pero aún no existe una fecha concreta para la reanudación del servicio. “Es desesperante no tener una respuesta desde el Estado para garantizar un derecho que es la educación”, concluyó.

Temas:

suspensión del tren Paraná Colonia Avellaneda La Picada
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