Esperan la habilitación final para que se restablezca el servicio del tren en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El secretario de Transporte dijo a Elonce que el material rodante ya fue reparado y que la reanudación del servicio depende de una evaluación final sobre las condiciones de la vía afectada por un socavón.
El servicio del tren en Paraná podría quedar habilitado en los próximos días, luego de que concluyeran las reparaciones del material rodante y avanzaran los trabajos de infraestructura sobre un sector de las vías afectado por un socavón. Así lo indicó a Elonce el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, quien señaló que la decisión final depende de la aprobación de los organismos técnicos nacionales encargados de la seguridad ferroviaria.
Según explicó el funcionario, el problema inicial que obligó a suspender el servicio estuvo relacionado con el material rodante, que debió ser enviado a rectificación. Sin embargo, aseguró que esa situación fue resuelta rápidamente.
“Cuando se suspendió lo del tren por el material rodante que se mandó a rectificar, eso se resolvió en 10 o 15 días”, afirmó Steren.
No obstante, indicó que mientras el tren ya se encontraba en condiciones de operar, surgió otro inconveniente vinculado a la infraestructura ferroviaria. En ese marco, explicó que la Municipalidad trabajó sobre un sector afectado por anegamientos de agua que provocaron un socavón en las inmediaciones de la vía.
Trabajos sobre la infraestructura
“El tren estaba para un sector de la vía y el otro sector estuvo la Municipalidad trabajando para arreglar ese socavón donde hay anegamientos de agua”, detalló el secretario.
Steren agregó que las últimas lluvias también permitieron detectar otras dificultades en el sistema de desagües de la zona, lo que derivó en tareas complementarias de mantenimiento.
Una vez finalizadas esas intervenciones, la continuidad del proceso quedó en manos del área de Infraestructura Ferroviaria dependiente de Nación, responsable de evaluar las condiciones de seguridad antes de autorizar nuevamente la circulación del servicio.
El funcionario remarcó que tanto el área de Trenes como la encargada del material rodante ya habían dado conformidad hace varias semanas, pero insistió en que la prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros.
“Pero la seguridad de la vía es muy importante para la seguridad de los pasajeros, y hasta que no estén 100 por ciento convencidos, no lo habilitan”, afirmó.
Finalmente, Steren reveló que este viernes será determinante para conocer la decisión definitiva. “Hoy a la tarde es un día clave para que definan si ya todo el trabajo que se hizo en ese sector es suficiente o hay que hacer algo más. Yo estimo que no, porque hace semanas que vienen prorrogando”.
Nuevas tarifas
Vale recordar que desde el 1º de junio están vigentes las nuevas tarifas para el servicio.
El pasaje hasta Colonia Avellaneda tiene un costo de 650 pesos; mientras que e, tramo completo, hasta el final del recorrido en la estación Jorge Méndez, el valor es de 1100 pesos. Elonce.com