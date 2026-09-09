Décima feria de emprendedores universitarios reunirá a más de 120 expositores este jueves en Plaza Carbó

Promociones especiales por el Día del Maestro y el Mes del Estudiante.

La feria de emprendedores universitarios se realizará este jueves en Plaza Carbó, de 10 a 18, con la participación de más de 120 estudiantes. La propuesta organizada por la agrupación Frente UADER celebrará su décima edición y ofrecerá productos de distintos rubros.

Florencia Monzón y Florencia Vázquez, estudiantes del Profesorado de Educación Primaria, brindaron detalles a Elonce sobre la actividad. La iniciativa estará abierta a toda la comunidad y contará con promociones especiales por el Día del Maestro y el Mes del Estudiante.

“Están todos invitados a acompañar a los estudiantes. Es una ayuda para solventar los gastos diarios; no resuelve todo, pero colabora”, explicaron durante su participación en Elonce.

Más de 120 estudiantes presentarán sus productos

El proyecto comenzó en 2022, cuando integrantes de la comunidad universitaria utilizaban grupos de mensajería para ofrecer productos elaborados en sus propios emprendimientos. Ante esa demanda, la agrupación decidió generar un espacio presencial de comercialización.

La primera edición reunió a unos 30 emprendedores dentro de la Facultad de Humanidades. Cuatro años después, la propuesta alcanzó a más de 120 expositores, quienes participarán este jueves en la plaza situada frente a Casa de Gobierno.

“Este proyecto nació en 2022 por la alta demanda que observamos entre los estudiantes con sus emprendimientos. Empezamos con alrededor de 30 participantes y hoy, en la décima edición, contamos con más de 120”, destacó Vázquez.

Qué productos se podrán encontrar

La feria ofrecerá indumentaria, ropa intervenida, prendas interiores, accesorios, bijouterie, panificados, productos dulces y salados, artículos sublimados y stickers.

También habrá cuadernos artesanales, trabajos de encuadernación, artículos de librería, objetos para el mate y el té, accesorios para teléfonos celulares y otros productos electrónicos.

Los expositores prepararon descuentos, promociones y bolsas sorpresa. La cercanía con el Día del Maestro también permitirá encontrar opciones de regalos para docentes y profesores.

“Tenemos una variedad enorme. Incentivamos a nuestros compañeros para que preparen promociones y descuentos, con el objetivo de que toda la comunidad se acerque”, indicaron las entrevistadas.

La primera edición en un espacio público

Hasta el momento, las ferias se habían desarrollado principalmente en el patio de la Escuela Normal. La décima edición será la primera organizada en un espacio público y abierto, con la intención de ampliar la cantidad de visitantes.

Las estudiantes agradecieron el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y del decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Daniel Richard. Además, remarcaron la importancia de que los emprendimientos sean conocidos fuera del ámbito universitario.

“En la escuela nos compramos entre nosotros. Queremos que la comunidad pueda acercarse y comprarle algo al estudiante, porque eso ayuda muchísimo. Por eso es importante la visibilización y salir del patio de la Escuela Normal”, señaló Monzón.

Emprender para continuar estudiando

Las organizadoras explicaron que el contexto económico llevó a más estudiantes a iniciar emprendimientos para cubrir gastos relacionados con el transporte, los apuntes, la alimentación y el alquiler.

“Los estudiantes tienen que elegir entre el apunte, el boleto colectivo o comer. He sido una de las estudiantes en esa situación”, relató Monzón. Además, indicó que algunos alumnos abandonaron sus carreras porque debieron priorizar el trabajo.

La situación se vuelve más compleja para quienes llegaron desde otras localidades, pagan alquileres o combinan la cursada con tareas de cuidado y empleos. Dentro de la facultad estudian jóvenes procedentes de diferentes puntos de Entre Ríos y de Santa Fe.

Feria de emprendedores universitarios este jueves en Plaza Carbó

“Hemos tenido compañeros que dejaron de estudiar porque tuvieron que elegir entre estudiar o trabajar. Muchos son madres, trabajadores y emprendedores; hacen malabares para sostener el día a día y las prácticas”, explicaron.

Otras acciones de acompañamiento

Frente UADER también desarrolló ferias de apuntes donados por los propios estudiantes. El material se entrega gratuitamente a quienes lo necesitan para continuar las diferentes asignaturas.

La agrupación impulsó, además, un carnet para estudiantes trabajadores. La herramienta permite contemplar situaciones vinculadas con la asistencia a clases y la reprogramación de exámenes parciales.

“El objetivo es acompañar al estudiante para que ingrese, permanezca y, sobre todo, pueda egresar de nuestra facultad”, concluyó Vázquez.