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Haciendo Comunidad Jornada solidaria

La Escuela Técnica Nº 21 de Paraná realizará un bingo para comprar insumos y herramientas

La actividad será este sábado 12 de septiembre desde las 15 horas y tendrá numerosos premios. La entrada cuesta $2.000 e incluye un cartón. Lo recaudado permitirá afrontar necesidades de los talleres de la institución.

9 de Septiembre de 2026
La Escuela Técnica Nº 21 realizará un bingo a beneficio.
La Escuela Técnica Nº 21 realizará un bingo a beneficio. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La actividad será este sábado 12 de septiembre desde las 15 horas y tendrá numerosos premios. La entrada cuesta $2.000 e incluye un cartón. Lo recaudado permitirá afrontar necesidades de los talleres de la institución.

El bingo de la Escuela Técnica Nº 21 de Paraná se realizará este sábado 12 de septiembre, desde las 15 horas, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir materiales, herramientas e insumos necesarios para los diferentes talleres que funcionan en la institución.

 

La actividad es organizada por la Asociación Cooperadora y cuenta con la colaboración de docentes, estudiantes y familias. La rectora de la institución, Natalia Aranguiz, explicó a Elonce que la iniciativa surgió ante los gastos que demanda el funcionamiento cotidiano de una escuela técnica.

 

Natalia Aranguiz, rectora de la Escuela T&eacute;cnica N&ordm; 21
Natalia Aranguiz, rectora de la Escuela Técnica Nº 21

 

"Tenemos muchas necesidades que tienen que ver con maquinarias, herramientas y materiales que se van rompiendo y necesitamos reponer. La idea es contar con un recurso económico para solventar esos gastos", explicó Aranguiz.

 

 

Premios y propuestas para toda la familia

 

El bingo comenzará a las 15 horas en el SUM de la institución, ubicada sobre calle Blas Parera 1100. La entrada tendrá un valor de $2.000 e incluirá un cartón, mientras que durante la jornada podrán adquirirse cartones adicionales.

 

"Invitamos a toda la comunidad, a los papás, abuelos y familias en general", señaló la rectora. Entre los premios habrá propuestas obtenidas mediante donaciones de empresas y emprendedores, incluidos viajes a Buenos Aires y paseos en catamarán.

 

Además, durante la tarde habrá producciones realizadas por los estudiantes del área de Gastronomía. "Hemos conseguido muchísimos premios y la idea es que tengamos mucho público", destacó Aranguiz.

 

 

Inscripciones para el ciclo lectivo 2027

 

La institución también prepara una reunión informativa para las inscripciones 2027, que se realizará el 18 de septiembre a las 18 horas. La convocatoria estará destinada a las familias interesadas en conocer las especialidades y modalidad de trabajo de la escuela antes del comienzo de las preinscripciones.

 

La Técnica Nº 21 recibe cada año entre 75 y 80 estudiantes en primer año, distribuidos en tres cursos. Además, después del 13 de noviembre realizará su muestra institucional abierta a la comunidad.

 

Invitan al bingo de la EET Nº 21: Premios y encuentro familiar

Temas:

Paraná escuela técnica bingo a beneficio actividad
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