Di María confirmó su futuro después de los rumores que inquietaron a Central

Ángel Di María seguirá en Rosario Central y no se retirará del fútbol profesional, según confirmó este miércoles el propio futbolista durante una conferencia de prensa realizada en el predio que el club tiene en Arroyo Seco. La convocatoria había generado expectativa ante los rumores sobre una posible salida del campeón del mundo.

Según supo ElDoce.tv, la rueda de prensa comenzó hoy a las 12:36 horas, luego de una demora respecto del horario previsto inicialmente para las 12:10. La espera incrementó la incertidumbre entre los hinchas canallas, aunque el delantero despejó rápidamente cualquier especulación sobre el final de su carrera.

"No me voy a retirar", aseguró Di María. Incluso se tomó con humor las versiones que circularon durante las últimas horas: "Me quieren retirar", expresó entre risas. Luego dejó en claro su continuidad en la institución rosarina: "Estoy más que feliz acá".

Di María ratificó su continuidad en Rosario Central

Durante la conferencia, Fideo también se refirió al presente futbolístico del equipo y a las críticas recibidas. En ese sentido, respaldó al plantel dirigido por Jorge Almirón y valoró la gestión institucional que lleva adelante la dirigencia de Rosario Central.

El futbolista destacó además las obras realizadas en el Gigante de Arroyito y manifestó su comodidad desde que regresó al club que lo formó. De esta manera, descartó que los últimos resultados hayan modificado su decisión de continuar vistiendo la camiseta auriazul.

La expectativa alrededor de su futuro había crecido después del empate 1-1 ante Newell’s en el clásico rosarino y, principalmente, tras la eliminación de Central de la Copa Libertadores, un resultado que generó un fuerte impacto en el equipo.

Las dudas que surgieron tras la Copa Libertadores

Luego de quedar eliminado ante Corinthians, Di María había dejado abierta la posibilidad de analizar su continuidad. "Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo", manifestó inmediatamente después de aquel encuentro, declaración que encendió las alarmas entre los hinchas.

Sin embargo, posteriormente aclaró que aquellas palabras habían surgido "desde la angustia" por la eliminación y ratificó su compromiso con Rosario Central. "Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía", había señalado.