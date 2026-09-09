Ángel Di María hablará este mediodía y hay incertidumbre por su futuro en Rosario Central

Ángel Di María brindará este miércoles una conferencia de prensa en el complejo deportivo de Rosario Central, en Arroyo Seco, y la convocatoria generó expectativa alrededor de lo que pueda anunciar el futbolista de 38 años.

El encuentro con los medios está previsto para las 12.10 y, hasta el momento, la institución no brindó detalles oficiales sobre el motivo de la conferencia. Esa falta de precisiones dio lugar a distintas especulaciones sobre el futuro del delantero.

La aparición pública se producirá pocos días después del empate 1-1 ante Newell’s en el clásico rosarino y luego de la eliminación de Rosario Central frente a Corinthians por la Copa Libertadores.

Las declaraciones que habían generado incertidumbre

Tras quedar afuera del torneo continental, Ángel Di María había dejado una frase que despertó interrogantes respecto de los próximos pasos de su carrera. “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”, expresó en aquel momento.

Posteriormente, el campeón del mundo buscó aclarar sus palabras y aseguró que habían surgido por la frustración del resultado. “Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía”, afirmó.

Desde entonces, el futbolista continuó formando parte del plantel y disputando los compromisos del Canalla. Sin embargo, la decisión de convocar personalmente a una conferencia volvió a instalar la expectativa en torno a un eventual anuncio.

Rosario Central mantiene el hermetismo

El club que preside Gonzalo Belloso confirmó la presencia de los periodistas en Arroyo Seco, aunque evitó anticipar cuál será el tema central de la conferencia. Por eso, las certezas se conocerán recién cuando el propio jugador tome la palabra.

Ángel Di María tiene contrato vigente con Rosario Central hasta finales de junio de 2027, un dato que también forma parte del escenario previo a su presentación ante los medios.

El delantero regresó al club del que es hincha después de una extensa carrera en Europa y actualmente acumula, entre sus dos etapas con la camiseta auriazul, 85 partidos oficiales y 22 goles.

La expectativa por el anuncio de Di María

Su regreso a Rosario Central estuvo acompañado por una fuerte expectativa deportiva debido a su trayectoria internacional y a su identificación con la institución. Además, representa uno de los principales referentes del actual plantel.

Di María se retiró de la Selección Argentina en 2024 después de conquistar la Copa América y desde entonces concentró su carrera exclusivamente en el ámbito de clubes.

Con ese contexto, todas las miradas estarán puestas desde las 12.10 en Arroyo Seco. Hasta que Ángel Di María haga su anuncio, Rosario Central mantiene en reserva el contenido de la conferencia y no confirmó si estará relacionado con su continuidad deportiva.