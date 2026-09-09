Un informe ubica a Argentina entre los mercados más caros en ropa, calzado y electrodomésticos

La ropa, el calzado y los electrodomésticos continúan entre los bienes con precios relativamente más altos en Argentina frente a otros mercados. Según el último relevamiento del IERAL, el país aparece como el más caro en el 74% de las comparaciones correspondientes a productos durables, indumentaria y calzado.

El estudio tomó valores de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia, China y Corea del Sur. El resultado muestra una mejora frente a marzo de 2025, cuando el país encabezaba el 96% de las comparaciones dentro del mismo grupo.

El informe también analizó el tipo de cambio real multilateral. En agosto se ubicó un 5% por encima de noviembre de 2023, aunque todavía permanecía alrededor de un 40% por debajo del promedio registrado entre 2000 y 2026. Para el IERAL, esa relación cambiaria es uno de los factores que inciden sobre los precios medidos en dólares.

Qué productos siguen siendo más caros

Dentro de los diez bienes relevados, Argentina presentó el valor más elevado entre todos los países comparados en tres casos: una freidora de aire, un vestido y un par de zapatillas. Autos y motos también mantuvieron precios relativamente altos, al igual que buena parte de la ropa, el calzado y los electrodomésticos.

No todos los artículos tuvieron la misma evolución. Las heladeras redujeron su precio relativo entre un 12% y un 58%, dependiendo del mercado utilizado como referencia, mientras que las motos mostraron bajas de entre 5% y 22%. Los automóviles, en cambio, se encarecieron entre 4% y 10% frente a los otros países.

El IERAL vinculó las diferencias con varios componentes del precio final, entre ellos aranceles de importación y distintos impuestos. Al mismo tiempo, señaló que la apertura comercial, la eliminación de restricciones a las importaciones y algunas reducciones tributarias permitieron achicar la distancia durante el último año.

Cuánto pesan los precios sobre los salarios

La comparación cambia cuando se incorpora el poder adquisitivo. Para comprar un automóvil, un trabajador industrial argentino necesita alrededor de 20 salarios, mientras que en Chile hacen falta 16 y en Estados Unidos unos seis. Una moto de baja cilindrada equivale a 2,2 salarios industriales en Argentina frente a 1,4 en el mercado estadounidense.

En el caso de unas zapatillas, el costo representa cerca del 7% de un salario industrial argentino. La proporción llega al 14% en Brasil y México, mientras que baja al 4,7% en Chile y al 1,8% en Estados Unidos. En conjunto, Argentina presenta mayor poder de compra que Brasil y México para varios bienes durables, pero queda por debajo de Chile y de las economías desarrolladas estudiadas.

Fuera de la ropa, el calzado y los electrodomésticos, el panorama es más heterogéneo. En alimentos y bebidas, Argentina resulta más cara en el 48% de las comparaciones, frente al 47% de tres meses atrás. Brasil tiene precios inferiores en nueve de los diez productos alimenticios analizados.

Argentina también aparece entre los países más caros en indumentaria

En servicios personales y familiares, el país encabeza el 38% de las comparaciones. Entre los rubros relativamente más caros aparecen una comida en restaurante y un plan de telefonía móvil, mientras que gimnasio, educación preescolar, nafta, café y taxi registran valores más bajos frente a varios de los mercados relevados.

El IERAL amplió además el análisis a 100 países utilizando información de Numbeo. Allí las mayores diferencias volvieron a aparecer en indumentaria: un vestido de marca internacional ubicó a Argentina en el segundo puesto entre los más caros, unas zapatillas deportivas quedaron octavas y un jean similar al Levi’s 501 ocupó el décimo lugar.

El informe concluye que la brecha internacional se redujo de manera significativa desde comienzos de 2025, especialmente por cambios en las condiciones comerciales. Sin embargo, los precios de ropa, calzado y electrodomésticos continúan mostrando diferencias importantes, mientras que la apreciación del peso volvió a elevar en términos relativos distintos alimentos y servicios.