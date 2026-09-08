El Emturer avanza en una agenda de trabajo articulada para el desarrollo turístico de Entre Ríos.

El directorio del Emturer mantuvo su tercera reunión, con participación de representantes del sector público y privado. Se abordaron líneas de planificación, asistencia técnica y promoción, además de las próximas acciones de comunicación y presencia en ferias.
El directorio del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) mantuvo su tercera reunión, con participación de representantes del sector público y privado. El encuentro permitió abordar líneas de planificación, asistencia técnica y promoción, además de las próximas acciones de comunicación y presencia en ferias.
La reunión mensual fue encabezada por el presidente del Emturer, Jorge Satto, y contó con la participación de la vicepresidenta, Marcela Santamaria, y del secretario Ejecutivo, Sebastián Bel, junto a representantes de organismos públicos, cámaras empresarias, trabajadores, universidades y organizaciones que integran el directorio.
Uno de los principales temas abordados fue el acompañamiento técnico de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. En ese marco, la coordinadora de Desarrollo de Gestión, Paula Durán, repasó programas y líneas de trabajo vinculados al desarrollo e integración de la Región de Salto Grande y al fortalecimiento de productos y servicios turísticos mediante herramientas de financiamiento.
También se analizaron iniciativas que involucran directamente a los municipios, como la implementación de la herramienta STAR de ONU Turismo, que alcanza a 26 localidades entrerrianas; el programa Best Tourism Villages; el desarrollo del turismo rodantero y el relevamiento para una matriz nacional de Turismo Rural. La agenda incluyó además turismo de naturaleza, pesca adaptada, el proyecto Caminos de Belgrano, enoturismo y turismo religioso.
En materia de promoción, el directorio recibió un informe sobre la participación de Entre Ríos en la Feria Internacional Turismo 360 de Montevideo y conoció los avances para la presencia provincial en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en Buenos Aires. También se abordó la invitación del Inprotur para participar en Buy Asunción y Fitpar 2026.
El encuentro incluyó, finalmente, el tratamiento de las acciones de comunicación vinculadas al fenómeno climático de El Niño, en continuidad con las medidas anunciadas por el Gobierno provincial y orientadas a mitigar su posible impacto en la actividad turística y promover alternativas en los distintos destinos entrerrianos.
"Estamos consolidando el Emturer mediante una institucionalización cada vez más sólida. El trabajo conjunto entre el sector público y privado, articulado con Nación y los municipios, es el camino para una planificación turística con una mirada integral de la provincia", señaló Satto.
En la misma línea, Bel destacó el entramado de gestión que se viene construyendo y el valor del acompañamiento técnico nacional para fortalecer a los municipios y acompañarlos en sus procesos de desarrollo turístico.