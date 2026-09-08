Monotributistas y créditos hipotecarios: cuánto prestan los bancos y qué requisitos exigen

Los créditos hipotecarios UVA también están disponibles para monotributistas, aunque las condiciones varían considerablemente entre bancos. Para quienes trabajan de manera independiente, el ingreso declarado, la antigüedad en la actividad y el historial financiero resultan determinantes a la hora de obtener la aprobación.

La oferta incluye entidades que aceptan al monotributo como fuente principal de ingresos y otras que únicamente permiten utilizarlo para complementar un sueldo en relación de dependencia. También existen diferencias en los plazos, que pueden extenderse hasta 30 años, y en el porcentaje del valor de la vivienda que cada banco está dispuesto a financiar.

Otro punto central es el dinero que deberá aportar el comprador. Hay líneas que cubren entre el 70% y el 80% de la tasación, mientras que determinadas propuestas pueden alcanzar hasta el 90%. Cuanto menor sea el porcentaje financiado, mayor será el ahorro previo necesario para concretar la operación.

Qué bancos ofrecen créditos para monotributistas

Entre las alternativas disponibles aparece Banco Hipotecario, con plazos de hasta 15 años, un monto aproximado equivalente a US$170.000 y una financiación que puede alcanzar el 80% del valor de tasación. Banco Ciudad, por su parte, extiende el plazo hasta 25 años y contempla montos cercanos a US$248.000 para primera vivienda.

Brubank, Banco Nación y BBVA ofrecen créditos hipotecarios con plazos que pueden llegar a 30 años. Brubank financia hasta el 70% de una primera vivienda, Nación llega al 75% y BBVA puede cubrir hasta el 80%, sin establecer un límite máximo general de dinero para su línea.

Macro tampoco fija un tope de monto y, para determinados solicitantes menores de 30 años, puede financiar hasta el 90% de la operación.

Credicoop, Banco del Sol y Comafi completan el abanico con porcentajes que se ubican entre el 70% y el 80%, según la entidad y las características del préstamo.

Las tasas pueden cambiar según el vínculo con el banco

Para los monotributistas, uno de los aspectos que más puede modificar el costo final es la tasa aplicada. Algunas entidades ofrecen condiciones más favorables a quienes acreditan ingresos o mantienen una relación bancaria más amplia, mientras que quienes no cumplen esa condición afrontan intereses superiores.

Banco Nación, por ejemplo, maneja una diferencia significativa entre quienes acreditan haberes y quienes no lo hacen: la tasa informada parte del 6,7% en el primer caso y puede llegar al 12% en el segundo. Banco Ciudad presenta una brecha similar, con tasas que pueden ir desde 7,5% hasta 15% según la línea y la vinculación del cliente.

En Brubank la diferencia señalada va del 12% al 14%; Credicoop contempla tasas del 7,5% al 9%; Banco del Sol, del 9% al 12,5%; y Comafi, del 9,5% al 11%. BBVA, en tanto, maneja condiciones que parten de entre 7,5% y 9,5% para clientes vinculados y pueden alcanzar el 11,5% sin acreditación de haberes.

Qué requisitos deben cumplir los solicitantes

Además de demostrar ingresos, los bancos suelen exigir que los pagos del monotributo ante ARCA estén al día y pueden solicitar comprobantes recientes de facturación. También es habitual que se requiera una antigüedad mínima como trabajador independiente, que en algunas entidades supera el año.

La relación entre la cuota y los ingresos también condiciona el monto disponible. En buena parte de las entidades, la mensualidad no puede superar aproximadamente el 25% de los ingresos computables del solicitante. Banco Hipotecario establece un límite del 20%, mientras que otras entidades aplican criterios propios durante el análisis crediticio.

Antes de iniciar una solicitud de créditos hipotecarios, los monotributistas deben comparar no solo la tasa y el plazo, sino también cuánto financiará cada banco, qué porcentaje deberán aportar con fondos propios y qué gastos adicionales tendrá la compra. Esa combinación determinará cuál alternativa resulta más conveniente según los ingresos y el valor de la vivienda buscada.