Los trámites de DNI y pasaporte tienen nuevos valores: cuánto se paga por cada modalidad

Tramitar o renovar el DNI y el pasaporte en Argentina tiene distintos costos durante septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de gestión y la rapidez de entrega elegida. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) mantiene modalidades regulares y alternativas aceleradas para quienes necesitan contar con la documentación en menor tiempo.

La diferencia entre los servicios puede ser considerable. Mientras el documento de identidad convencional tiene un costo de $10.000, obtenerlo de manera inmediata puede elevar el valor hasta $57.000. En el caso del pasaporte, las tarifas parten de $100.000 y llegan hasta $330.000.

El DNI regular para ciudadanos argentinos cuesta $10.000. Ese arancel se aplica, entre otros casos, a las actualizaciones de los 5/8 y 14 años, nuevos ejemplares, cambios de domicilio y rectificaciones de datos personales.

Cuánto cuestan las modalidades urgentes del DNI

Existen algunas gestiones sin cargo. El primer ejemplar para personas nacidas en Argentina de entre 0 y 18 años es gratuito, al igual que determinados casos de identificación o inscripción tardía y la emisión del Certificado de Pre-identificación. Para extranjeros con residencia legal, la primera identificación, las actualizaciones y los nuevos ejemplares tienen un costo de $20.000.

Quienes necesitan reducir los tiempos de espera pueden solicitar el DNI Exprés por $26.000, con una entrega prevista dentro de las 96 horas hábiles. También está disponible el servicio de 24 horas, cuyo valor es de $41.000 y requiere retirar el documento en la oficina donde se inició la gestión.

La opción más rápida es el DNI al instante, que cuesta $57.000. Según el esquema vigente, puede entregarse aproximadamente entre dos y seis horas después de iniciado el trámite, aunque únicamente está disponible en oficinas habilitadas para brindar este servicio.

Pasaporte: desde $100.000 hasta $330.000

El pasaporte regular tiene un arancel de $100.000 y representa la alternativa convencional para quienes no necesitan una entrega prioritaria. En cambio, el Pasaporte Exprés cuesta $200.000 y contempla una entrega dentro de las 96 horas hábiles.

Para quienes requieren el documento con mayor urgencia existe el Pasaporte al instante, cuyo precio asciende a $330.000. La entrega está prevista dentro de las seis horas desde el inicio del trámite y solamente puede gestionarse en los puntos habilitados por el Renaper.

El tarifario también contempla situaciones particulares. Tanto el pasaporte excepcional para extranjeros como los documentos de viaje destinados a personas apátridas o refugiadas tienen un valor de $100.000. En caso de errores u omisiones atribuibles a la confección del documento, la reposición puede realizarse sin cargo siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Otros trámites vinculados a la documentación

Además del DNI y el pasaporte, el Renaper dispone de otros servicios pagos. Las certificaciones de datos personales, domicilio y estado civil tienen un costo de $8.000, al igual que el certificado de copia del pasaporte argentino y determinadas fotocopias legalizadas para extranjeros.

La autorización de viaje para menores de 18 años que salgan del país utilizando pasaporte cuesta $30.000 cuando se gestiona dentro de Argentina. Si el trámite se realiza en un consulado argentino en el exterior, el valor es de 30 unidades consulares.

De esta manera, el gasto final dependerá tanto del documento requerido como del tiempo disponible para obtenerlo. Una persona que pueda realizar la gestión con anticipación abonará $10.000 por un DNI regular o $100.000 por un pasaporte, mientras que recurrir a las modalidades inmediatas puede llevar esos costos a $57.000 y $330.000, respectivamente.