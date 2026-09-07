Quini 6: buscan al ganador de $17 millones y el premio está por vencer

Una boleta del Quini 6 premiada con más de 17 millones de pesos todavía espera por su dueño y comenzó la cuenta regresiva para poder cobrar el dinero. El ticket fue vendido en una agencia de la ciudad santafesina de San Lorenzo y el apostador deberá presentarse antes de que venza el plazo establecido.

La jugada fue realizada en la tradicional Agencia Lauría, ubicada sobre avenida San Martín 1637, y obtuvo cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale. Los números de la combinación ganadora fueron 06, 13, 14, 21, 36 y 37.

Pablo Lauría, titular de la agencia, confirmó que hasta el momento nadie se presentó con el cupón ganador. Según explicó, el plazo para reclamar el premio vence este sábado 12 de septiembre y posteriormente la jugada prescribirá, por lo que el apostador perderá la posibilidad de acceder a la millonaria suma.

Por qué no pueden identificar al ganador del Quini 6

Uno de los principales inconvenientes para localizar al afortunado es que se trató de una apuesta realizada directamente en el mostrador. No fue una jugada fija perteneciente a un cliente habitual ni quedó asociada a una operación digital que permita identificar al comprador.

“No tenemos un registro porque fue un cliente de mostrador. Ya hemos verificado todo el sistema y las jugadas, pero aún lo estamos esperando”, explicó Lauría en declaraciones a Pregón.

Por ese motivo, desde la agencia apelaron a la difusión de la noticia para intentar encontrar al ganador antes de que finalice el período habilitado para cobrar. La recomendación fundamental para quienes hayan realizado apuestas en ese comercio es buscar y revisar los tickets que todavía conserven.

Una situación que ya ocurrió en la agencia

No es la primera vez que el comercio atraviesa una situación de estas características. Lauría recordó que años atrás también vendieron una jugada con un premio considerable cuyo propietario nunca apareció para reclamar el dinero.

“Hace unos diez años nos pasó algo similar con un premio de más de un millón de pesos que tampoco vino a cobrarse”, recordó el agenciero.

En esta oportunidad, la expectativa es mayor por el monto en juego y por la proximidad del vencimiento. El premio supera los $17 millones y corresponde a un cupón que logró cinco aciertos dentro de la modalidad Siempre Sale del tradicional juego.

Qué debe hacer quien tenga la boleta ganadora

El apostador deberá conservar el ticket original para iniciar el procedimiento correspondiente. Quien haya realizado una jugada en la Agencia Lauría deberá comprobar los números impresos en su boleta y verificar si coinciden con la combinación premiada.

En caso de tener el cupón ganador, podrá presentarse en el establecimiento ubicado en avenida San Martín 1637, en San Lorenzo, antes del cierre del horario comercial de este sábado. Allí recibirá las indicaciones sobre la documentación y los pasos necesarios para gestionar el cobro.

Posteriormente, el procedimiento para acreditar el importe deberá realizarse ante la Lotería de Santa Fe o en la delegación Rosario, según la información proporcionada desde el comercio que vendió la apuesta.