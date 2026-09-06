 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Resultados de este domingo

Quini 6: 16 apostadores ganaron más de $31 millones en el Siempre Sale y tres son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.860 millones de pesos.

6 de Septiembre de 2026
Quini 6
Quini 6

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.860 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.860 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 02-20-16-38-22-21. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan $1.855.130.508 para el próximo miércoles.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-34-12-28-26-16. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.214.708.980.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 37-03-32-00-41-22. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el sorteo del miércoles se sortearán $7.032.378.571.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 04-03-13-42-23-00.

 

Hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $31.448.574. Tres son de Entre Ríos. El resto se repartió en Santa Fe (2), Salta (1), San Juan (1), La Pampa (1), Capital Federal (1), Buenos Aires (2), Río Negro (1), Córdoba (3) y Misiones (1).

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 718 ganadores y cada uno percibirá $278.551,53.

Temas:

Quini 6 Lotería de Santa Fe Siempre Sale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso