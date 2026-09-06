Quini 6: 16 apostadores ganaron más de $31 millones en el Siempre Sale y tres son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.860 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.860 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 02-20-16-38-22-21. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan $1.855.130.508 para el próximo miércoles.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-34-12-28-26-16. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.214.708.980.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 37-03-32-00-41-22. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el sorteo del miércoles se sortearán $7.032.378.571.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 04-03-13-42-23-00.
Hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $31.448.574. Tres son de Entre Ríos. El resto se repartió en Santa Fe (2), Salta (1), San Juan (1), La Pampa (1), Capital Federal (1), Buenos Aires (2), Río Negro (1), Córdoba (3) y Misiones (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 718 ganadores y cada uno percibirá $278.551,53.