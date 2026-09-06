Patronato igualó 0 a 0 con Deportivo Maipú en Mendoza por la Primera Nacional

Patronato empató 0 a 0 con Deportivo Maipú por la Primera Nacional y sumó un punto en su objetivo de mantener la categoría. El encuentro se disputó en el estadio Omar Sperdutti de Mendoza, por la fecha 28 de la Zona B, y tuvo el arbitraje de Matías Billone Carpio.

La igualdad le permitió al equipo dirigido por Marcelo Fuentes alcanzar los 29 puntos y quedar dos unidades por encima de Chacarita, que había perdido ante Atlanta. De esta manera, el Rojinegro amplió por un punto la diferencia respecto del Funebrero.

Deportivo Maipú, por su parte, llegó a 39 unidades y quedó en el octavo puesto. El conjunto mendocino generó las primeras situaciones del encuentro, mientras que Patronato también contó con oportunidades para llevarse los tres puntos.

Alan Sosa, jugador del rojinegro (fuente Club Atlético Patronato)

Alan Sosa respondió ante las primeras llegadas

Maipú tuvo una doble oportunidad a los seis minutos. Franco Saccone remató desde afuera del área y Alan Sosa desvió la pelota al córner. Tras esa acción, Aarón Agüero conectó de cabeza el centro, pero el balón terminó en las manos del arquero rojinegro.

Patronato respondió a los 10 minutos por intermedio de Juan Salas. El futbolista probó desde afuera del área y su remate pasó junto al poste derecho del arco defendido por Nahuel Galardi.

El conjunto mendocino tuvo mayor posesión durante buena parte de la primera etapa, pero no consiguió convertir. El equipo paranaense respondió mediante su defensa y las intervenciones de Sosa.

Julián Vera, de Deportivo Maipú, intenta escapar de la presión de Juan Salas, de Patronato.-

Patronato también tuvo oportunidades para convertir

El Rojinegro generó otra llegada a partir de un tiro libre ejecutado por Juan Barinaga. Franco Meritello bajó el balón para Gabriel Díaz, quien remató de volea y envió la pelota afuera. La jugada, de todos modos, fue anulada por posición adelantada.

Ya en el complemento, Barinaga lanzó un pase largo para Valentín Pereyra por el sector izquierdo. El atacante avanzó hasta el área y optó por rematar, pero la pelota dio en la parte externa de la red.

Deportivo Maipú también buscó romper la igualdad. Lucas Faggioli envió un centro desde la derecha para Matías Viguet, quien había ingresado desde el banco. El delantero cabeceó en palomita, aunque Sosa controló la pelota.

Franco Meritello (derecha) fue uno de los mejores en la labor defensiva del "Patrón" (fuente Club Atlético Patronato)

El Patrón estuvo cerca a los 25 minutos

Una de las principales oportunidades de Patronato llegó a los 25 minutos del segundo tiempo. Pereyra, Gabriel Díaz y Salas combinaron por derecha y la acción terminó con un centro de este último.

Galardi salió ante la presión de Joaquín Barolín y dejó la pelota en el área. Hernán Rivero intentó definir por abajo, pero el arquero alcanzó a rechazar con el pie y evitó el gol del conjunto paranaense.

Maipú respondió minutos después. Tras un contragolpe encabezado por Faggioli, el lateral lanzó un centro bajo. Viguet no consiguió conectar y Saccone recibió con Sosa vencido, aunque su definición terminó afuera.

Formación de Club Atlético Patronato.-

Pereyra tuvo la última del partido

Patronato dispuso de la última oportunidad mediante otro contragolpe. Valentín Pereyra avanzó por izquierda, ingresó al área y sacó un remate bajo que Galardi contuvo.

El marcador no se modificó y el partido terminó 0 a 0. El resultado dejó a Patronato con 29 unidades y una ventaja de dos puntos sobre Chacarita en la lucha por evitar el descenso.

Deportivo Maipú alcanzó los 39 puntos y continuó en el octavo lugar de la tabla. En la próxima jornada visitará a Almagro en el estadio Tres de Febrero.

Patronato recibirá a Temperley en el Grella

En la próxima fecha, Patronato volverá a jugar en Paraná y recibirá a Temperley en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 15:30 horas, en otro compromiso por la Primera Nacional.

El Rojinegro afrontará ese partido con la posibilidad de volver a sumar como local en el tramo final del campeonato y mantener la diferencia respecto de los equipos que se encuentran por debajo en la Zona B.

Formaciones

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aarón Agüero, Juan De la Rosa; Enzo Pérez, Julián Vera, Franco Saccone, Mirko Bonfigli, Tomás Silva; Lisandro Cabrera. DT: Mariano Echeverría.

Patronato: Alan Sosa; Benjamín Bravo, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes.

Árbitro: Matías Billone Carpio.

Estadio: Omar Sperdutti.