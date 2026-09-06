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Policiales Concordia

Joven conductor chocó su auto contra un centro municipal de desarrollo infantil

Un joven de 18 años perdió el control de un Ford Focus cuando circulaba por calle Rivoli y chocó contra el Centro de Desarrollo Infantil Santa Rita-Ivotí Porá de Concordia, durante la tarde de este domingo. Intervinieron la Policía y agentes de Tránsito.

6 de Septiembre de 2026
Auto chocó contra un Centro de Desarrollo Infantil en Concordia
Auto chocó contra un Centro de Desarrollo Infantil en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Un joven de 18 años perdió el control de un Ford Focus cuando circulaba por calle Rivoli y chocó contra el Centro de Desarrollo Infantil Santa Rita-Ivotí Porá de Concordia, durante la tarde de este domingo. Intervinieron la Policía y agentes de Tránsito.

Un auto chocó contra un Centro de Desarrollo Infantil en Concordia luego de que su conductor, un joven de 18 años, perdiera el control del vehículo cuando circulaba por calle Rivoli en sentido norte-sur cuando, durante la tarde de este domingo. El Ford Focus despistó a la altura de Balcarce y terminó impactando contra el edificio.

 

Tras el despiste, el Ford Focus salió de su trayectoria e impactó contra las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil Santa Rita-Ivotí Porá, ubicado en ese sector de Concordia.

Los daños en el Centro de Desarrollo Infantil de Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Los daños en el Centro de Desarrollo Infantil de Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Luego del siniestro vial, personal de comisaría octava acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste.

 

También participaron inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, quienes trabajaron en el sector y dispusieron de una grúa para retirar el automóvil involucrado.

 

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del impacto.

 

El auto impactó contra un centro destinado a niños

 

El edificio contra el que chocó el vehículo correspondía al Centro de Desarrollo Infantil Santa Rita-Ivotí Porá de Concordia, dependiente del área de Niñez de la Municipalidad. La institución brindaba servicios destinados a niños pequeños de la zona, entre ellos tareas de contención, estimulación temprana y formación.

 

Las actuaciones quedaron a cargo del personal interviniente para determinar de manera fehaciente qué provocó que el joven perdiera el control del Ford Focus y terminara impactando contra el establecimiento.

Temas:

Concordia Accidente siniestro vial Ford Focus Centro de Desarrollo Infantil
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