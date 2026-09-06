Secuestraron un kilo de cocaína en vehículo que ingresaba a Entre Ríos: dos personas quedaron demoradas

Secuestraron un kilo de cocaína en un control de Seguridad Vial en Brazo Largo. Un perro antidrogas detectó la sustancia dentro de una camioneta que ingresaba a Entre Ríos desde Buenos Aires. Dos personas fueron demoradas.
Secuestraron un kilo de cocaína en un control de Seguridad Vial en Brazo Largo, luego de que un perro entrenado para detectar estupefacientes marcara un vehículo que ingresaba a Entre Ríos proveniente de la provincia de Buenos Aires. Dos personas quedaron demoradas.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Vial de Entre Ríos durante un control de rutina. Los ocupantes circulaban a bordo de una camioneta tipo SUV cuando fueron detenidos para la inspección correspondiente.
Según informó el ministro de Seguridad de Entre Ríos a través de sus redes sociales, durante el operativo intervino un can antidrogas que marcó la posible presencia de sustancias ilegales dentro del rodado.
El perro antidrogas detectó la cocaína
A partir de la reacción del animal, los uniformados profundizaron la inspección del vehículo y localizaron un paquete. Posteriormente, las pruebas realizadas sobre el contenido determinaron que se trataba de cocaína.
La sustancia secuestrada alcanzó un peso aproximado de un kilogramo. Ante el hallazgo, las dos personas que viajaban en el vehículo fueron demoradas y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.
Las actuaciones quedaron enmarcadas en una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras se avanza con las medidas correspondientes para determinar el origen y destino de la droga.
Un punto estratégico de ingreso a Entre Ríos
El procedimiento se concretó en el puesto caminero de Brazo Largo, considerado uno de los principales puntos de acceso terrestre a Entre Ríos para quienes ingresan desde territorio bonaerense, publicó R2820.
Desde la fuerza provincial destacaron la intervención del personal de Seguridad Vial y el trabajo del perro especialmente adiestrado, cuya marcación permitió avanzar con la requisa que terminó con el hallazgo del estupefaciente.
La Policía mantiene controles preventivos en los principales accesos a la provincia, donde además de la documentación vehicular se desarrollan procedimientos destinados a detectar el transporte de sustancias prohibidas y otros posibles delitos.