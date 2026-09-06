Tragedia en fiesta patronal de México: Explosión de pirotecnia en una iglesia dejó nueve muertos y 24 heridos

Una explosión de pirotecnia provocó el derrumbe de una habitación de una iglesia durante unas fiestas patronales en México. Ocho personas murieron en el lugar y otra falleció en un hospital. Entre los heridos hubo dos sacerdotes. Festejaban a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz.
Una explosión de pirotecnia en una iglesia dejó al menos nueve muertos y 24 heridos durante la noche del sábado en el poblado de Santa María Canchesdá, perteneciente al municipio mexicano de Temascalcingo.
El estallido se produjo en una habitación del templo donde se almacenaban juegos pirotécnicos y provocó el colapso de la estructura, según informaron fuentes de Protección Civil del Estado de México.
El hecho ocurrió mientras se desarrollaban las fiestas patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz. Parte de la construcción cayó sobre varias personas que se habían congregado para participar de la celebración religiosa.
TRAGEDIA EN MÉXICO: EXPLOSIÓN DE PIROTECNIA DEJÓ 9 MUERTOS
Una explosión de fuegos artificiales durante las fiestas patronales en Santa María Canchesdá, Estado de México, provocó el derrumbe de parte de una estructura cercana a la iglesia.
El hecho dejó 9 personas fallecidas y… pic.twitter.com/ajKFz0aqWj— Todo Jujuy (@diarioTodoJujuy) September 6, 2026
Ocho personas murieron en el lugar
Los primeros reportes oficiales indicaron que ocho personas murieron en el sitio de la explosión. Una novena víctima falleció posteriormente en un hospital del municipio de Atlacomulco, donde había sido trasladada para recibir atención médica.
Equipos de emergencia acudieron al templo para asistir a los afectados y buscar posibles personas atrapadas bajo los escombros. En las tareas participaron miembros de Protección Civil, bomberos, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal.
Multiple fatalities, at least a dozen injured in fireworks explosion at church festivities in Santa Maria Canchesdá, Mexico. - local media pic.twitter.com/UXNs7oB1DG— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 6, 2026
Maquinaria pesada fue utilizada para retirar los restos de la estructura derrumbada. Vecinos de la comunidad también colaboraron con los trabajos de rescate y la asistencia a las víctimas.
Amplio operativo para asistir a los heridos
Cuerpos de emergencia de Acambay, El Oro y Atlacomulco se sumaron al operativo y trasladaron a los heridos hacia diferentes centros sanitarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social activó sus protocolos para recibir a los afectados.
Entre las personas asistidas había niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Mientras continuaban las tareas, habitantes de la zona solicitaron por medio de las redes sociales el envío de más insumos y asistencia médica.
La Diócesis de Atlacomulco confirmó que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos, aunque ambos permanecían fuera de peligro tras recibir atención. La institución religiosa también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales.