Retirado del Ejército comandaba banda que asaltó inmobiliaria: secuestraron armas y hay dos prófugos

REDACCIÓN ELONCE
Un retirado del Ejército comandaba la banda que asaltó una inmobiliaria de Concordia. Hubo cuatro allanamientos, tres detenidos y dos prófugos. Secuestraron una Amarok y tres armas de fuego vinculadas con los atracos.
Un retirado del Ejército comandaba la banda que asaltó una inmobiliaria y que estaría vinculada con otros dos robos calificados ocurridos durante los últimos días en Concordia, según la investigación policial. Cuatro allanamientos realizados este sábado terminaron con tres personas detenidas, mientras que otros dos sospechosos permanecían prófugos y con pedido de captura.
Entre los detenidos se encuentra un hombre de apellido García, retirado del Ejército Argentino y propietario de una camioneta Volkswagen Amarok que, de acuerdo con la pesquisa, habría sido utilizada para trasladar a los integrantes de la organización y escapar después de los atracos. La Policía sostiene además que habría proporcionado las armas empleadas por el grupo.
Los procedimientos permitieron secuestrar la camioneta, dos pistolas calibre 9 milímetros con cartuchería y otra calibre 22. La investigación está relacionada con tres robos calificados: dos cometidos en la zona de La Bianca y otro registrado el viernes en una inmobiliaria ubicada en el centro concordiense.
Cuatro allanamientos tras una investigación contrarreloj
El jefe de la Policía Departamental Concordia, comisario José María Rosatelli, explicó que los procedimientos surgieron del análisis de testimonios y cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir desplazamientos, identificar el vehículo utilizado y avanzar sobre las personas que presuntamente integraban el grupo.
“Esta semana hemos tenido tres robos calificados. Dos en jurisdicción de La Bianca y otro en la zona céntrica. A partir de ahí se comienza un trabajo maratónico, porque el último hecho había ocurrido apenas 24 horas antes”, señaló Rosatelli.
Con las evidencias reunidas y la intervención del fiscal Martín Núñez y el juez de Garantías Mauricio Guerrero, se solicitaron las órdenes correspondientes. Durante la tarde del sábado fueron concretados cuatro allanamientos que culminaron con tres sospechosos detenidos.
El rol atribuido al retirado del Ejército
Uno de los principales avances estuvo relacionado con la Volkswagen Amarok que presuntamente utilizaba la organización. El vehículo fue localizado en la zona céntrica de Concordia, frente a la Asistencia Pública, y quedó secuestrado como parte de la causa.
Según Rosatelli, García habría tenido una función relevante dentro del grupo. “Es el propietario de la camioneta y, según nuestra investigación y los elementos encontrados, no solamente ponía la movilidad y trasladaba a los integrantes, sino que también habría aportado las armas de fuego”, explicó a 7Páginas.
La Policía también estableció que otro de los detenidos habría recuperado recientemente la libertad luego de cumplir una condena. Los investigadores sostienen que varios de los sospechosos cuentan con antecedentes relacionados con robos calificados.
Una banda con funciones distribuidas
De acuerdo con la hipótesis policial, no se trataría de hechos improvisados, sino de una organización en la que cada integrante desempeñaba una tarea determinada. Los sospechosos tendrían entre 40 y 50 años y algunos contarían con experiencia delictiva previa.
“Era una banda organizada, con personas con experiencia, algunas de ellas que habían salido recientemente de la cárcel, con antecedentes y con armas de fuego de importante poder. Cada uno cumplía una función”, afirmó el jefe departamental.
Mientras avanzaban las medidas sobre los tres detenidos, continuaba la búsqueda de otros dos hombres mayores de edad. Ambos fueron identificados durante la investigación y cuentan con pedidos de captura.
El violento asalto a la inmobiliaria
El episodio más reciente ocurrió pasadas las 15 del viernes en una inmobiliaria de calle Avellaneda, a pocos metros de Sarmiento. Dos delincuentes llegaron hasta el establecimiento y tocaron el timbre para intentar ingresar.
Una trabajadora se acercó a abrir, pero inicialmente no encontró a nadie. Cuando intentaba cerrar nuevamente la puerta, los dos hombres irrumpieron violentamente. Según las primeras declaraciones de las víctimas, ambos tenían el rostro cubierto y al menos uno portaba un arma de fuego.
Una vez adentro, amenazaron a las personas presentes y se apoderaron de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Después abandonaron rápidamente la inmobiliaria y se dirigieron hacia la esquina de calle Sarmiento.
Una camioneta los esperaba para escapar
De acuerdo con el relato de las víctimas, en las inmediaciones esperaba una camioneta blanca en la que los delincuentes continuaron la fuga. Esa característica posteriormente resultaría relevante para vincular el episodio con otros atracos investigados por la Policía.
Durante la huida, uno de los teléfonos celulares sustraídos habría sido descartado. El aparato fue encontrado posteriormente en inmediaciones de Santa María de Oro y Humberto Primo, en la zona sur de Concordia.
La modalidad llamó inmediatamente la atención de los investigadores porque presentaba similitudes con otro violento asalto ocurrido apenas un día antes en un comercio ubicado sobre avenida Independencia, en barrio La Bianca.
Los otros robos que investigan
En aquel episodio, dos hombres ingresaron al comercio, amenazaron a la persona que se encontraba atendiendo y se apoderaron de dinero en efectivo. Después escaparon en una camioneta que los aguardaba en las inmediaciones.
Un tercer robo calificado ocurrido recientemente en jurisdicción de La Bianca también quedó incorporado a la pesquisa. Las coincidencias entre los hechos llevaron a los investigadores a analizar la posibilidad de que detrás de los tres episodios estuviera la misma organización.
El vehículo utilizado, la cantidad de participantes y la distribución de tareas fueron algunos de los aspectos considerados. A partir de esos datos, la Policía comenzó a reconstruir el recorrido de la camioneta y a identificar a quienes presuntamente intervinieron en los atracos.
Las cámaras, una pieza clave de la investigación
Las imágenes obtenidas de cámaras pertenecientes al sistema de videovigilancia y de dispositivos particulares resultaron fundamentales para el avance de la causa. Los investigadores analizaron las grabaciones de distintos sectores para seguir los movimientos posteriores a cada robo.
Las filmaciones permitieron identificar características de la camioneta y relacionarla posteriormente con sus presuntos ocupantes. Esa información fue complementada con testimonios y otros elementos incorporados durante las primeras horas posteriores a los hechos.
En los allanamientos también se buscaban prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los asaltos, teléfonos celulares y parte del dinero robado. Todo el material secuestrado será sometido a las pericias correspondientes para establecer su eventual relación con cada episodio.
Tres armas secuestradas
Entre los elementos de mayor importancia para los investigadores aparecen las tres armas de fuego incautadas durante los procedimientos: dos pistolas calibre 9 milímetros con cartuchería y una pistola calibre 22.
La Policía deberá determinar ahora si alguna de ellas fue utilizada efectivamente durante los robos. En el asalto a la inmobiliaria, las víctimas habían relatado que al menos uno de los delincuentes portaba un arma cuando ingresó al establecimiento.
“Con los elementos reunidos y los secuestros realizados existe un importante caudal probatorio que permitirá a la Fiscalía avanzar en las indagatorias y en las medidas procesales correspondientes”, sostuvo Rosatelli a 7Páginas sobre el resultado de los procedimientos.
Buscan a los dos sospechosos prófugos
La investigación no terminó con los allanamientos. La Policía mantenía este domingo la búsqueda de los dos hombres que todavía permanecían prófugos y sobre quienes pesan pedidos de captura.
En paralelo, la Fiscalía deberá analizar las evidencias reunidas para establecer qué participación habría tenido cada uno de los tres detenidos en los diferentes hechos. La hipótesis policial sostiene que existía una división de funciones para ingresar a los lugares, concretar los robos, aportar armas y garantizar la movilidad durante las fugas.
Las actuaciones continuarán con el análisis de las armas, teléfonos, cámaras y demás elementos secuestrados. La Justicia deberá determinar finalmente las responsabilidades individuales y establecer si los tres robos calificados investigados fueron efectivamente cometidos por la misma organización.