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Choque en la Autovía Gervasio Artigas: cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital

Ocurrió a la altura del kilómetro 250, en sentido norte-sur, en jurisdicción de Puerto Yeruá. Uno de los vehículos habría salido desde la colectora e impactó al otro que circulaba por el carril rápido.

5 de Septiembre de 2026
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 250 de la Autovía Artigas
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 250 de la Autovía Artigas

Ocurrió a la altura del kilómetro 250, en sentido norte-sur, en jurisdicción de Puerto Yeruá. Uno de los vehículos habría salido desde la colectora e impactó al otro que circulaba por el carril rápido.

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado por la noche en la Autovía Gervasio Artigas dejó como saldo cuatro personas lesionadas, quienes debieron ser trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:30, a la altura del kilómetro 250 de la autovía, en sentido norte-sur.

 

Hasta el lugar acudió personal de la Comisaría de Colonia Yeruá, tras el choque entre un Peugeot 406 y un vehículo Gelli GX3.

 

Según las primeras actuaciones, el Peugeot 406 era conducido por un hombre de 39 años, quien viajaba acompañado por otras dos personas. El otro vehículo era conducido por un hombre que se encontraba acompañado por dos mujeres de 87 y 82 años.

Cómo ocurrió el accidente

 

De acuerdo a la información policial, el Peugeot circulaba en sentido norte-sur por el carril rápido de la Autovía Gervasio Artigas cuando, frente al retorno ubicado en el kilómetro 250, el otro vehículo habría salido desde la colectora, frente a una estación de servicio Shell, con intenciones de ingresar al retorno.

 

En esas circunstancias, ambos vehículos colisionaron. El Peugeot sufrió daños en su parte delantera, mientras que el otro rodado registró daños en la parte trasera izquierda.

 

Como consecuencia del impacto, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Masvernat para recibir atención médica.

El estado de salud de los ocupantes

 

Desde el centro de salud informaron que los dos acompañantes que viajaban en el Peugeot presentaban golpes y lesiones en el pecho. En tanto, las dos mujeres que se trasladaban en el otro vehículo sufrieron un golpe en la espalda y un corte en el cuero cabelludo.

 

En el lugar trabajó personal policial de Calabacilla, Colonia Yeruá y del Puesto Caminero Concordia.

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