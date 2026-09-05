Luna llena de septiembre 2026: cuándo será y qué día podrá verse en Argentina

La Luna llena de septiembre 2026 será el sábado 26 y marcará uno de los momentos más esperados del calendario lunar para quienes disfrutan de observar el cielo. Durante esa jornada, el satélite natural se mostrará completamente iluminado visto desde la Tierra.

A lo largo de septiembre, la Luna atraviesa sus cuatro fases principales: cuarto menguante, Luna nueva, cuarto creciente y Luna llena. Cada una responde a la posición relativa que ocupan el Sol, la Tierra y el satélite durante su recorrido.

El ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días, por lo que las fechas de cada fase van cambiando de un mes a otro. En septiembre de 2026, el plenilunio llegará durante el último fin de semana del mes.

Cuándo será la Luna llena de septiembre 2026

De acuerdo con el calendario de fases lunares del Servicio de Hidrografía Naval, la Luna llena será el sábado 26 de septiembre. De esta manera, durante los últimos días del mes el satélite alcanzará su fase de mayor iluminación.

Foto: Infobae.

La Luna llena, también conocida como plenilunio, ocurre cuando la Tierra se encuentra aproximadamente entre el Sol y la Luna, de modo que la cara visible del satélite recibe prácticamente toda la iluminación solar.

Por esta razón, es una de las fases más llamativas para la observación a simple vista y suele despertar especial interés entre aficionados a la astronomía y personas que siguen habitualmente los cambios del cielo, explicó La Nación.

Calendario lunar de septiembre 2026

El mes comenzó con el cuarto menguante, mientras que durante la segunda semana llegará el novilunio. Posteriormente comenzará nuevamente a incrementarse la porción iluminada visible del satélite hasta alcanzar la Luna llena.

El calendario lunar de septiembre de 2026 queda establecido de la siguiente manera:

Viernes 4 de septiembre: cuarto menguante.

Viernes 11 de septiembre: Luna nueva.

Viernes 18 de septiembre: cuarto creciente.

Sábado 26 de septiembre: Luna llena.

Así, después de la Luna nueva del 11, el satélite comenzará su camino hacia el cuarto creciente del viernes 18 y finalmente alcanzará el plenilunio ocho días después.

Por qué cambia la apariencia de la Luna

Las fases lunares no se producen porque la Luna genere más o menos luz. El satélite refleja la luz del Sol y, a medida que cambia su posición respecto de la Tierra, también varía la porción iluminada que puede observarse desde nuestro planeta.

Durante la Luna llena, la cara orientada hacia la Tierra aparece prácticamente iluminada por completo. En la Luna nueva sucede lo contrario: el satélite se encuentra en una posición en la que su lado iluminado queda mayormente orientado en dirección opuesta a nuestro punto de observación.

Este ciclo se repite continuamente y permite anticipar con precisión cuándo ocurrirá cada fase, motivo por el cual los calendarios lunares son utilizados especialmente para planificar observaciones astronómicas.