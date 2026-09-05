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Haciendo Comunidad Trabajos viales en La Paz

Reponen 1.500 metros cúbicos de ripio en el camino que une Bovril y Bertozzi

La reposición de ripio en el camino Bovril-Bertozzi comprende la distribución de 1.500 metros cúbicos de material en los sectores más afectados. El corredor tiene 42 kilómetros y es utilizado por productores, escuelas y vecinos.

5 de Septiembre de 2026
Reponen ripio en el camino entre Bovril y Bertozzi.
Reponen ripio en el camino entre Bovril y Bertozzi. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

La reposición de ripio en el camino Bovril-Bertozzi comprende la distribución de 1.500 metros cúbicos de material en los sectores más afectados. El corredor tiene 42 kilómetros y es utilizado por productores, escuelas y vecinos.

Se realiza el transporte y distribución de 1500m3 de ripio en sectores puntuales del camino que une las localidades de Bovril y Bertozzi.

 

Al respecto, José Gillig, intendente de Bovril, expresó: "Fui uno de los primeros que empezamos con los equipos de trabajo gestionando la concreción de la obra de enripiado. Hoy nos sentimos orgullosos y felices de que sea una realidad pero también con la satisfacción que se estén realizando las tareas necesarias para mantenerlo".

 

 

"Para los productores, las escuelas y para toda la sociedad es fundamental este camino enripiado. Son 42 km donde vemos ganadería, tambos y de a poco la construcción de nuevas casas. Todo esto demuestra el crecimiento de la zona", destacó.

 

Desde la Zonal Alcaraz de Vialidad, detallaron que las tareas se focalizan en las zonas más afectas por la corriente del agua y que intervienen camiones para el traslado del material, motoniveladora y compactador para realizar el trabajo de perfilado, y retro excavadora sobre orugas para la limpieza de banquinas.

Temas:

caminos de ripio Bovril Bertozzi
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