Dictaron 60 días de prisión preventiva para el femicida de Concordia

La Justicia de Concordia dictó 60 días de prisión preventiva para Leandro José Sigwardt, acusado por el femicidio de Paola Mercedes Rigoni, ocurrido en una vivienda del asentamiento Pampa Soler, en el barrio La Bianca.

La medida fue resuelta por el juez de Garantías Mauricio Guerrero durante la audiencia realizada este viernes, tras hacer lugar al pedido formulado por el fiscal Mauro Jaume, quien solicitó mantener detenido al imputado mientras continúa la investigación.

La investigación sigue en curso

Según se expuso durante la audiencia, la Fiscalía continúa incorporando pruebas para determinar con precisión cómo ocurrió la agresión que provocó la muerte de Rigoni.

El caso salió a la luz durante la madrugada del 2 de septiembre, cuando Sigwardt se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia y manifestó que había mantenido una discusión con su pareja. A partir de esa declaración, la Policía activó el protocolo de emergencia y personal médico trasladó a la mujer al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Leandro José Sigwardt

La autopsia confirmó la causa de muerte

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los profesionales de la salud, Paola Mercedes Rigoni falleció horas después. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo.

Con ese resultado, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para establecer la mecánica del hecho, entre ellas si el traumatismo se produjo por un fuerte impacto contra el suelo o una pared.

Mientras la Fiscalía reúne nuevos elementos probatorios, Leandro José Sigwardt permanecerá detenido durante los próximos 60 días por disposición judicial.

El caso

El hecho comenzó a conocerse alrededor de las 2 de la madrugada del pasado miércoles, cuando el hombre se presentó en la Comisaría Sexta y manifestó que había mantenido una discusión con su pareja en la vivienda que compartían, ubicada en la zona de calles Entre Ríos y Pública 4, en Pampa Soler.

A partir de esa presentación, una comisión policial acudió al domicilio señalado. “El personal policial, al hacerse presente en la casa, en un primer momento constata a esta mujer en el piso e inmediatamente es trasladada al Hospital Masvernat con una ambulancia y llega al lugar sin vida”, indicó el jefe policial a Elonce.

Tras constatarse el fallecimiento, comenzaron las actuaciones en el lugar con intervención de investigadores y Policía Científica. La causa quedó en manos del fiscal especializado en violencia de género, Mauro Jaume, quien dispuso la detención del hombre.

Confirmaron un contexto de violencia de género

Consultado sobre las características del hecho, Rosatelli confirmó que la investigación se desarrollaba bajo un contexto de violencia de género. “En primer lugar los médicos constatan lesiones, algunas visibles en la mujer fallecida y, por tratarse de un contexto de violencia de género, interviene el fiscal especializado en ese tipo de delito”, manifestó.

Por el momento, los investigadores no encontraron armas que pudieran haber sido utilizadas durante el episodio. En consecuencia, será la autopsia la que deberá establecer cómo se produjeron las lesiones y cuál fue concretamente la causa del fallecimiento.

Rosatelli aclaró que, una vez aprehendido, el hombre no fue interrogado por la Policía, ya que quedó a cargo de la Fiscalía. También se buscará establecer mediante estudios periciales si existió consumo de alcohol u otras sustancias. El hombre tiene aproximadamente 50 años y mantenía una relación “hace ya un tiempo”, con la víctima.